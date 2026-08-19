Возмущение и крики "Позор": участники митинга отреагировали на назначение Хмары главой Минобороны

19 августа Верховная Рада проголосовала за назначение Евгения Хмары на должность главы Министерства обороны. Участники протестов, которые уже более месяца требуют возвращения Михаила Федорова, с возмущением отреагировали на такое решение парламента.

Люди, которые параллельно с голосованием в Раде участвовали в акциях протеста, взорвались криками "Позор!", только что узнав об официальном назначении нового главы оборонного ведомства. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о реакции протестующих на назначение Хмары?

Голосование в Верховной Раде по назначению главы Минобороны проходило днем 19 августа. В это же время под стенами парламента находились митингующие. Люди держали в руках плакаты, флаги Украины и ЕС и скандировали лозунги.

Протестующие выступали против назначения Евгения Хмары главой Министерства обороны и требовали вернуть на должность бывшего руководителя ведомства Михаила Федорова. Участники акций призывали власть к диалогу и скандировали призывы к Верховной Раде не поддерживать кандидатуру Хмары.

Толпа скандирует "Требуем, чтобы нас услышали" в момент, когда проходит голосование за Хмару: смотрите видео 24 Канала

Митингующие до последнего надеялись, что депутаты не поддержат кандидатуру Евгения Хмары.

"Возможно, они найдут какое-то решение, чтобы пойти на компромисс, на диалог с народом… Мы здесь стоим, потому что с нами не ведут диалог", – поделился один из участников акции Александр.

Как участники протестов реагировали на представление Хмары в Раде: смотрите видео 24 Канала

Впрочем, Рада все же назначила Хмару министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов.

Перед голосованием Хмара заявил, что уже имеет статус гражданского лица и уволен с военной службы в соответствии с законодательством в связи с организационными мерами в отношении лиц высшего офицерского состава.

Это решение, за которым участники митинга следили в прямом эфире, находясь на акции протеста, вызвало у них недовольство.

Участница акции Анна рассказала о требованиях протестующих: смотрите видео

Отметим, что в этот же день Рада также проголосовала за назначение главы МИД. Им стал Андрей Сибига. Его кандидатуру поддержали 266 народных депутатов.

Во время выступления Сибига назвал ключевыми задачами МИД завершение войны, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, а также поддержание связей с мировым украинством.