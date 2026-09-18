Назначение Ковальского вызвало вопросы: Чумак высказал предположение, кто мог его лоббировать

Кадровые ротации вокруг должности главы Офиса генерального прокурора вызвали немало вопросов относительно механизмов отбора и влияния советников на решения президента Украины. Вокруг личности Антона Ковальского уже возникли вопросы о связях, что могло повлиять на его выдвижение.

Назначение нового исполняющего обязанности главы Офиса генерального прокурора Ковальского привлекло внимание общественности к процедуре отбора кандидатов. Бывший заместитель генпрокурора, экс-народный депутат Виктор Чумак рассказал "24 Каналу", как работает механизм рекомендаций в Офисе Президента.

Кто мог порекомендовать кандидатуру Ковальского

Бывший заместитель генпрокурора отметил, что ключевым критерием для президента при таких назначениях остается личная лояльность кандидата. Однако из-за отсутствия личного знакомства со многими чиновниками глава государства, вероятно, опирается на советы своих профильных советников.

А к кому еще может обратиться президент, чтобы ему сказали, кто там такой? К Татарову, потому что Татаров у президента отвечает за правоохранительный и судебный блок в Офисе президента. Значит, он может обратиться только к нему,

– подчеркнул Виктор Чумак.

По словам политика, если предыдущего руководителя Офиса генпрокурора лоббировал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, то за новой фигурой может стоять именно Олег Татаров. В то же время остается открытым вопрос, чем именно руководствовались при выборе этой кандидатуры.

Экс-заместитель генпрокурора о кандидатуре Ковальского: видео

Какие инсайдерские связи и репутация окружают Ковальского

Чумак обратил внимание на данные журналистских расследований о связях нового чиновника с бывшими высокопоставленными сотрудниками прокуратуры. Среди них упоминается бывший заместитель генерального прокурора Мустеца, который имел неоднозначную репутацию.

Мустеца был заместителем руководителя областной прокуратуры Черновцов, и там он продвигал самого Ковальского под своим крылом. У Мустецы неоднозначная репутация, так как была информация о связи с контрабандой. Но это просто журналистские материалы, а не доказанные факты,

– пояснил бывший заместитель генпрокурора.

Также в СМИ упоминается о вероятном влиянии других финансово-политических групп на это назначение. Однако Чумак подчеркнул, что оценивать работу Ковальского следует исключительно по его реальным действиям на должности.

Мы будем ориентироваться на то, как генеральный прокурор будет вести себя в различных делах. Мы будем ориентироваться на то, насколько он будет объективен при принятии тех или иных решений,

– подытожил экс-заместитель генпрокурора.

Что известно о контексте кадровых изменений в Офисе генпрокурора

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом назначил исполняющим обязанности генерального прокурора Антона Ковальского, который до этого возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру. Это решение было принято после увольнения Руслана Кравченко.

В то же время украинские антикоррупционные организации и европейские партнеры продолжают настаивать на проведении открытого конкурса на должность главы Офиса генерального прокурора с привлечением независимых экспертов, чтобы гарантировать независимость системы уголовной юстиции.