Призначення нового виконувача обов'язків очільника Офісу генерального прокурора Ковальського привернуло увагу суспільства до процедури вибору кандидатів. Ексзаступник генпрокурора, колишній народний депутат Віктор Чумак розповів 24 Каналу, як працює механізм порад в Офісі Президента.

Хто міг порадити кандидатуру Ковальського

Ексзаступник генпрокурора зазначив, що ключовим критерієм для президента під час таких призначень залишається особиста лояльність кандидата. Однак через відсутність прямого знайомства з багатьма посадовцями глава держави, ймовірно, спирається на поради своїх профільних радників.

А до кого може звернутися президент ще, щоб йому сказали, хто там є такий? До Татарова, тому що Татаров в президента відповідає за правоохоронний і судовий блок в Офісі президента. Значить, він може звернутися тільки до нього,

– наголосив Віктор Чумак.

За словами політика, якщо попереднього керівника Офісу генпрокурора лобіював колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, то за новою фігурою може стояти саме Олег Татаров. Водночас залишається відкритим питання, чим саме керувалися під час вибору цієї кандидатури.

Ексзаступник генпрокурора про кандидатуру Ковальського: відео

Які інсайдерські зв'язки та репутація оточують Ковальського

Чумак звернув увагу на дані журналістських розслідувань щодо зв'язків нового посадовця із колишніми високопосадовцями прокуратури. Серед них згадується ексзаступник генерального прокурора Мустеца, який мав неоднозначну репутацію.

Мустеца був заступником керівника обласної прокуратури Чернівців, і там він просував самого Ковальського під своїм крилом. Неоднозначна репутація у Мустеци, тому що була інформація про зв'язок із контрабандою. Але це просто журналістські матеріали, а не доведені факти,

– пояснив ексзаступник генпрокурора.

Також у ЗМІ згадують про ймовірний вплив інших фінансово-політичних груп на це призначення. Проте Чумак підкреслив, що оцінювати роботу Ковальського слід виключно за його реальними діями на посаді.

Ми будемо опиратися на те, як буде себе вести генеральний прокурор у різноманітних справах. Ми будемо опиратися на те, наскільки він буде об'єктивним при прийнятті тих чи інших рішень,

– підсумував ексзаступник генпрокурора.

Що відомо про контекст кадрових змін в Офісі генпрокурора

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський указом призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського, який до цього очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. Це рішення ухвалено після звільнення Руслана Кравченка.

Водночас українські антикорупційні організації та європейські партнери продовжують наполягати на запровадженні відкритого конкурсу на посаду очільника Офісу генерального прокурора із залученням незалежних експертів, аби гарантувати незалежність системи кримінальної юстиції.