Вранці 17 вересня 2026 року на сайті президента України з’явився наказ за номером №946/2026 про покладення виконання обов'язків Генерального прокурора.

Відповідного до нього, заповнить правовий вакуум після втечі попереднього генерального прокурора Руслана Кравченка з України, Антон Ковальський, який до того працював очільником Хмельницької обласної прокуратури.

Хто такий Антон Ковальський та чи є в нього шанси перетворитись з виконувача обов’язків на повноважного Генерального прокурора – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Біографія Антона Ковальського

Антон Анатолійович Ковальський народився у Вінниці 12 травня 1984 року, на момент призначення виконувачем обов’язків Генерального прокурора України має повних 42 роки.

У пана Ковальського є профільна "прокурорська освіта" – він у 2011 році закінчив київську Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство". Оскільки на час закінчення вишу Ковальському було 27, можна припустити, що це його друга вища освіта, втім, наразі відомостей, які б підтвердили або спростували цю тезу, не має.

У тому ж 2011-му Ковальский розпочав роботу в органах прокуратури в рідній Вінниці, де пройшов кар’єрний шлях від старшого слідчого до старшого прокурора прокуратури міста.

Далі Ковальський працював вже в Вінницькій обласній прокуратурі, де обіймав посади старшого прокурора; начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні, начальника управління нагляду у кримінальному провадженні та заступника прокурора Вінницької області.

З вересня 2020-го по жовтень 2021-го Антон Ковальський обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, з листопада 2021 року пішов на підвищення та очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.

З 1 липня 2025 року Антон Ковальський призначений на посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Авгієві стайні в Хмельницькому

Призначенню Ковальського передував один з найгучніших "прокурорських скандалів" останніх років. У 2024-му виявилось, що обласна прокуратура майже в повному складі оформила собі фейкові інвалідності через скандальну очільницю обласного МСЕК Тетяну Крупу.

Внаслідок цього скандалу попередній керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник подав заяву на звільнення за власним бажанням, а десяткам прокурорів скасували інвалідність, щоправда, вони згодом повернули її через суд.

Ковальський прийшов до Хмельницької обласної прокуратури якраз після її розгрому та взявся наводити лад (найвідоміше його рішення – звільнення після секс-скандалу свого колеги.

Прокурор Хмельницької обласної прокуратури Антона “Адоніса” Венделя, знімав еротичний контент зі службового кабінету для платформи OnlyFans та розсилав інтимні повідомлення та кадри працівницям місцевих судів. За це в січні 2026-го він вилетів з роботи.

Новий виклик

Саме з Хмельницького пана Ковальського викликали відновлювати порядок в Офісі генерального прокурора, що виник після стрімкої втечі Руслана Кравченка, кримінального переслідування його заступників і експрес голосування в Верховній Раді за відставку.

Тепер перед Антоном Ковальським стоїть приблизно аналогічне завдання, що й в Хмельницькому, але вже в масштабах всієї України.

17 вересня 2026 року Ковальський став виконувачем обов’язків, далі президент Зеленський має визначити, чи планує вносити кандидатуру прокурора до Верховної Ради на голосування.

Наразі невідомо, чи має пан Ковальський потенційно необхідні для обрання голоси. Припускаємо, що більшості депутатів до цього дня він не був відомий.

Особисте життя Антона Ковальського

Нову виконувачку обов'язків Генерального прокурора 42 роки. Він одружений, дружину звуть Оксана Іванівна, вона займається бізнесом (у 2025-му задекларувала 3 552 364 гривень прибутку).

Пара виховує двох дітей – сина Володимира і доньку Олександру.

У декларації прокурора вказані орендована квартира на 92 квадрати, власне житло в Чернівцях, невелика земельна ділянка та декілька приміщень роздрібної торгівлі спортивним харчуванням, записаний на дружину NISSAN QASHQAI 2019 року випуску. Також у родини є близько 2 мільйонів гривень готівки.