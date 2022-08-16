Это точно не страх, – Шабунин объяснил, почему депутаты проголосовали за Маселко и Мороза в ВСП

Голосование Верховной Рады за назначение Маселко и Мороза в Высший совет правосудия является показателем того, что судебная реформа движется. И нардепы, вероятно, сделали это не из страха.

Об этом заявил 24 каналу глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. По его словам, депутаты проголосовали за обоих кандидатов, хотя могли провалить этот вопрос.

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Действительно ли это старт судебной реформы

Шабунин отметил, что это уже второй результат судебной реформы, проголосованной в парламенте год назад. Первый был, когда зашкваренный Высший совет правосудия фактически самораспустился после того, как большинство его членов ушли в отставку.

По его словам, раньше невозможно было представить, что такой человек, как Роман Маселко, попадает в самый главный судебный орган. Его ведь ненавидят судебные кланы из-за того, что он последние 8 лет с ними боролся и достигал результатов.

И это уже крутой результат и показатель того, что судебная реформа двигается,

– подчеркнул глава правления ЦПК.

Он считает, что это еще не победа, потому что речь идет только о двух из 21 члена Высшего совета правосудия.

Однако парламент сделал очень важную вещь. Он задал стандарт качества,

– заявил Шабунин.

Глава правления ЦПК отметил, что парламентарии имели 100 способов провалить это голосование. И никто бы не нашел, кто именно виноват. Потому что не было трансляции, а сама процедура голосования является достаточно сложной.

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Что стало мотивацией для нардепов

Шабунин рассказал, что народным депутатам не было сложно убеждать проголосовать за Маселко и Мороза, с их стороны не было сопротивления.

Это точно не страх перед общественным осуждением. Это не ужас перед Западом. Это какая-то позиция,

– считает он.

Глава правления ЦПК выразил надежду, что это было их внутреннее убеждение, а не какие-то другие факторы.

"У судебных кланов подгорает"

Шабунин заявил, что в судейской сфере есть две кардинально разные реакции на назначение Маселко и Мороза в ВСП.

Реакция первая – это у судебных кланов, у того же Павла Вовка и его, извините, стаи из Киевского окружного админсуда и крупнейших представителей судебных кланов. У них подгорает, как у россиян в Крыму,

– сказал глава правления ЦПК.

Он добавил, что есть еще и другая часть судей – честных, которых на самом деле в Украине немало. Просто предыдущий ВСП был ключевым инструментом наказания хороших и защиты плохих. Он, собственно, угнетал хороших судей. Появление там, в частности, Романа Маселко дает надежду честным судьям, что теперь будет честно. И эта надежда очень важна.

Больше о Высшем совете правосудия

22 февраля Высший совет правосудия прекратил выполнять свои полномочия из-за желания его 10 членов. Причина заключалась в их отставке.

Президент Владимир Зеленский 23 июля создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести соответствующий конкурс.

Верховная Рада 15 августа проголосовала за назначение членов Высшего совета правосудия. Ими стали Роман Маселко и Николай Мороз.

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