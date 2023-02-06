Человек новой формации, – политолог прокомментировал назначение Малюка главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления. Он предусматривает назначение на должность главы СБУ Василия Малюка.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, такой кандидат на должность главы СБУ принесет положительные перемены.

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Проголосуют ли за Малюка

Игорь Чаленко прокомментировал, что, вероятно, уже были проведены предварительные переговоры и, скорее всего, действительно, голоса за назначение Василия Малюка собираются.

Пана Малюка действительно должны были назначить еще не месяц, и не два назад, то есть эти переговоры где факто затянулись,

– подчеркнул он.

По его мнению, Малюк был постоянно на слуху. К тому же о нем говорили и в медиапространстве, и даже в Telegram-каналах. Вероятно, таким образом, показывалась его личная активность.

"Надо было добавить народной легитимности на это назначение, чтобы не только были упреки в связи с Олегом Татаровым или Андреем Ермаком", - пояснил политолог.

По его словам, это также показало эффективность его работы в должности исполняющего обязанности руководителя СБУ.

Какие изменения принесет Малюк в СБУ

Игорь Чаленко рассказал, что просматривал биографию Василия Малюка. Он начал активно строить свою карьеру с 2000-х годов. Это свидетельствует об отсутствии у него опыта школы советского КГБ.

Он все-таки человек есть новая формация,

– сосредоточил внимание он.

По словам политолога, будущему главе СБУ всего 38 лет.

"Он, как и тот же Кирилл Буданов, люди одного поколения – у них другие ценности. Если такой человек станет главой СБУ, то это уже в принципе будет позитив, это смена поколений и очищение от советщины", – подчеркнул он.

Чаленко добавил, что все же Малюк будет в центре внимания, потому что есть ряд сил, которые не хотят его назначения. Вдобавок можно четко проследить наличие заказанных информационных кампаний против него.

Это значит, что, действительно, не все так просто с этой фигурой, но надо и дальше следить,

– сообщил он.

По его мнению, Василий Малюк получил дополнительные публичные баллы для того, чтобы его все же поддержали во время будущего голосования.

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