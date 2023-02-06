Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, такий кандидат на посаду очільника СБУ принесе позитивні зміни.

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Чи проголосують за Малюка

Ігор Чаленко прокоментував, що, ймовірно, вже були проведені попередні перемовини й скоріше за все, дійсно, голоси за призначення Василя Малюка назбираються.

Пана Малюка насправді мали призначити ще не місяць, і не два тому, тобто ці перемовини де факто затягнулися,

– наголосив він.

На його думку, Малюк був постійно на слуху. До того ж про нього говорили й в медіапросторі, і навіть в Telegram-каналах. Ймовірно, у такий спосіб показувалася його особиста активність.

"Треба було додати народної легітимності на це призначення, щоб не лише були закиди у зв'язку з Олегом Татаровим чи Андрієм Єрмаком", – пояснив політолог.

За його словами, це також показало ефективність його роботи на посаді виконувача обов’язків керівника СБУ.

Які зміни принесе Малюк в СБУ

Ігор Чаленко розказав, що переглядав біографію Василя Малюка. Він почав активно будувати свою кар’єру з 2000-х років. Це свідчить про відсутність у нього досвіду школи радянського КДБ.

Він все-таки людина є нової формації,

– зосередив увагу він.

За словами політолога, майбутньому очільнику СБУ лише 38 років.

"Він, як і той самий Кирило Буданов, люди одного покоління – в них інші цінності. Якщо така людина стане головою СБУ, то це вже в принципі буде позитив, це зміна поколінь і очищення від радянщини", – наголосив він.

Чаленко додав, що все ж Малюк буде в центрі уваги, бо є низка сил, які не хочуть його призначення. До того ж можна чітко прослідкувати наявність замовлених інформаційних кампаній проти нього.

Це означає, що, дійсно, не все так просто з цією фігурою, але треба і далі слідкувати,

– повідомив він.

На його думку, наразі Василь Малюк отримав додаткові публічні бали для того, щоб його все ж підтримали під час майбутнього голосування.

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