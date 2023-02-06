Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, такий кандидат на посаду очільника СБУ принесе позитивні зміни.
Цікаво Зеленський вніс до Ради кандидатуру Малюка на посаду голови СБУ
Чи проголосують за Малюка
Ігор Чаленко прокоментував, що, ймовірно, вже були проведені попередні перемовини й скоріше за все, дійсно, голоси за призначення Василя Малюка назбираються.
Пана Малюка насправді мали призначити ще не місяць, і не два тому, тобто ці перемовини де факто затягнулися,
– наголосив він.
На його думку, Малюк був постійно на слуху. До того ж про нього говорили й в медіапросторі, і навіть в Telegram-каналах. Ймовірно, у такий спосіб показувалася його особиста активність.
"Треба було додати народної легітимності на це призначення, щоб не лише були закиди у зв'язку з Олегом Татаровим чи Андрієм Єрмаком", – пояснив політолог.
За його словами, це також показало ефективність його роботи на посаді виконувача обов’язків керівника СБУ.
Які зміни принесе Малюк в СБУ
Ігор Чаленко розказав, що переглядав біографію Василя Малюка. Він почав активно будувати свою кар’єру з 2000-х років. Це свідчить про відсутність у нього досвіду школи радянського КДБ.
Він все-таки людина є нової формації,
– зосередив увагу він.
За словами політолога, майбутньому очільнику СБУ лише 38 років.
"Він, як і той самий Кирило Буданов, люди одного покоління – в них інші цінності. Якщо така людина стане головою СБУ, то це вже в принципі буде позитив, це зміна поколінь і очищення від радянщини", – наголосив він.
Чаленко додав, що все ж Малюк буде в центрі уваги, бо є низка сил, які не хочуть його призначення. До того ж можна чітко прослідкувати наявність замовлених інформаційних кампаній проти нього.
Це означає, що, дійсно, не все так просто з цією фігурою, але треба і далі слідкувати,
– повідомив він.
На його думку, наразі Василь Малюк отримав додаткові публічні бали для того, щоб його все ж підтримали під час майбутнього голосування.
Василь Малюка: головне із професійної біографії
- У липні минулого року Володимир Зеленський звільнив з посади голову СБУ Івана Баканова. Власне, його місце й посів на умовах виконувача обов'язків Василь Малюк.
- До того, у березні 2020 року, президент призначав Малюка першим заступником голови СБУ. Крім того, він обіймав посаду начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
- Цікаво, що в березні 2022 року Малюк отримав нове військове звання. Він став бригадним генералом, а наприкінці року – генерал-майором. Також відомо, що за час служби його діяльність відзначали низкою нагород.
- Був також період, коли Василь Малюк обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Відповідне призначення відбулося 16 лютого 2022 року. За якийсь тиждень до початку повномасштабного вторгнення.
- Цікаво про Малюка відгукнувся експерт Олексій Голобуцький. За його словами, виконувач обов'язків голови СБУ перетворює відомство на український Моссад. Крім того, він робить усе для того, щоб очистити його від російських агентів.