Что для Путина означает назначение Суровикина и почему его "вывели" в медиа: объяснение Яковенко

На протяжении почти 8 месяцев Путин не хотел показывать человека, управляющего "спецоперацией" в Украине. Теперь у российского терроризма появилось достойное лицо – генерал Сергей Суровикин.

Таким образом Путин признает свое поражение. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Почему Путин "вывел" Суровикина из тени

Как отмечает журналист, в случае поражения Украины, на которое так рассчитывал Путин, главнокомандующий российской армией стал бы "маршалом победы", как в свое время стал Георгий Жуков. Тогда у политического руководства Советского Союза возникла проблема – его нужно было куда-нибудь девать, ведь это слишком серьезная фигура. Его так сказать "засунули" – сделали командующим Одесским военным округом. Со всем уважением к Одессе, отмечает Яковенко, но это достаточно второстепенная должность.

Путин понимал, что в случае победы главнокомандующий Вооруженными силами России – это конкурент. Поэтому такой человек на протяжении длительного времени не предназначался, имели место какие-то нечеткие назначения, непонятно, кто руководит. А когда Россия терпит поражение – что совершенно очевидно – это назначение понятно,

– уверяет журналист.

Это человек по прозвищу "сирийский мясник" или "генерал армагеддон". Вся биография Суровикина демонстрирует, что он существует для того, чтобы выполнять ужасные приказы – сначала убийство мирных граждан в Москве, что сделало его знаменитым, затем уничтожение людей в Сирии, а сейчас – удары по критической инфраструктуре Украины и убийство гражданских украинцев.

Как военный он – ноль. Но он террорист. Это говорит о том, что Путин признал поражение в войне, а перешел к асимметричному ответу – террору,

– отметил Игорь Яковенко.

По его мнению, Суровикин является наиболее удачным исполнителем этой роли. Вряд ли в России можно было найти генерала, который лучше соответствует путинским требованиям.

Гюльчатай открыла лицо. Выяснилось, что он умеет говорить, правда, делает это плохо – не членораздельно, ничего особенного он не сказал. Он сказал, что "ситуация непростая". Все же думали, что она простая, а оказывается вот непростая. Надо принимать "сложные решения" – все думали, что легко, а оказывается будет трудно,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Избранный генерал, добавляет Яковенко, готов выполнить любой приказ, в том числе – самый преступный. Так, помимо ударов по объектам критической инфраструктуры, Россия может прибегнуть к уничтожению Каховской ГЭС и затоплению 80 населенных пунктов Украины вместе с жителями, включая Херсон.

"Я не говорю, что это обязательно произойдет, но угроза такая есть. Суровикин – это тот человек, который может совершить такое преступление. Этим и объясняется его назначение после 8 месяцев войны. Теперь у него есть лицо. Лицо, вполне адекватное этой войне – это не война, это терроризм", – подытожил Игорь Яковенко.

Что означают заявления Суровикина о "сложных" решениях: мнения экспертов

Главнокомандующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин анонсировал "непростые решения" относительно Херсона. Журналист Иван Яковина считает, что речь может идти даже о ядерном оружии.

По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, учитывая, что россияне объявили "эвакуацию" населения на левый берег, и хотят переместить туда десятки тысяч человек, оккупанты могут начать активно уничтожать населенные пункты правобережья.

Какой подтекст закладывал Суровикин – можем только догадываться. Как утверждает российский оппозиционер Геннадий Гудков, по всей вероятности, россияне готовятся к очередному "жесту добро воли", а значит – покинут Херсон.

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