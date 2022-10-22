Таким чином Путін визнає свою поразку. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Чому Путін "вивів" Суровікіна з тіні
Як зауважує журналіст, у разі поразки України, на яку так розраховував Путін, головнокомандувач російською армією став би "маршалом перемоги", як свого часу став Гєоргій Жуков. Тоді у політичного керівництва Радянського Союзу виникла проблема – його потрібно було кудись дівати, адже це надто серйозна фігура. Його так би мовити "засунули" – зробили командувачем Одеського воєнного округу. З усією повагою до Одеси, наголошує Яковенко, але це доволі другорядна посада.
Путін розумів, що у випадку перемоги головнокомандувач Збройними силами Росії – це конкурент. Тому така людина впродовж тривалого часу не призначалася, мали місце якісь нечіткі призначення, було незрозуміло, хто керує. А коли Росія зазнає поразки – що абсолютно очевидно – це призначення зрозуміле,
– запевняє журналіст.
Це людина на прізвисько "сирійський м'ясник" або "генерал армагедон". Уся біографія Суровікіна демонструє, що він існує для того, аби виконувати найжахливіші накази – спершу вбивство мирних громадян у Москві, що зробило його знаменитим, згодом знищення людей у Сирії, а зараз – удари по критичній інфраструктурі України й вбивство цивільних українців.
Як військовий він – нуль. Але він терорист. Це свідчить про те, що Путін визнав поразку у війні, а перейшов до асиметричної відповіді – терору,
– відзначив Ігор Яковенко.
На його думку, Суровікін є найбільш вдалим виконавцем цієї ролі. Навряд у Росії можна було знайти генерала, який краще відповідає путінським вимогам.
Гюльчатай відкрила обличчя. З'ясувалося, що він вміє говорити, щоправда, робить це погано – не членороздільно, нічого особливого він не сказав. Він сказав, що "ситуація непроста". Усі ж думали, що вона проста, а виявляється от непроста. Треба приймати "складні рішення" – усі думали, що легко, а виявляється буде важко,
– підкреслив російський опозиційний журналіст.
Обраний генерал, додає Яковенко, готовий виконати будь-який наказ, в тому числі – найзлочинніший. Так, окрім ударів по об'єктах критичної інфраструктури, Росія може вдатися до знищення Каховської ГЕС та затоплення 80 населених пунктів України разом з жителями, включно з Херсоном.
"Я не говорю, що це обов'язково відбудеться, але загроза така є. Суровікін – це та людина, яка може здійснити такий злочин. Цим і пояснюється його призначення після 8 місяців війни. Тепер у неї є обличчя. Обличчя, цілком адекватне цій війні – це не війна, це тероризм", – підсумував Ігор Яковенко.
Що означають заяви Суровікіна про "складні" рішення: думки експертів
- Головнокомандувач російськими військами в Україні Сєргєй Суровікін анонсував "непрості рішення" щодо Херсона. Журналіст Іван Яковина вважає, що може йтися навіть про ядерну зброю.
- На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, зважаючи на те, що росіяни оголосили "евакуацію" населення на лівий берег, і хочуть перемістити туди десятки тисяч людей, окупанти можуть почати активно знищувати населені пункти правобережжя.
- Який підтекст закладав Суровікін – можемо лише здогадуватися. Як стверджує російський опозиціонер Геннадій Гудков, цілком ймовірно, що росіяни готуються до чергового "жесту добро волі", а отже – залишать Херсон.
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