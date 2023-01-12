Кремль подтвердил провал своей армии под Бахмутом
Источник:Сергей Марченко
Замена Суровикина – не перестановка кроватей в борделе. Это ва-банк. И здесь нет ничего веселого.
Герасимову будет сложно на новой должности
Герасимов – самый грамотный российский военачальник. Было бы гораздо лучше иметь оппонентом де*ила Суровикина, который в голову только ест и кругом пихает тупых вагнеровцев Пригожина.
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Из хорошего – Герасимову будет тяжело одновременно тянуть и тактику оперативного руководства войсками, и стратегию войны.
Это назначение – подтверждение провала российской армии под Бахмутом.
ЗСУ смогут вернуть Бахмут, так же как Изюм
Даже если ценой сверхусилий и десятков тысяч мертвых обезьян они продавят Бахмут, то ВСУ отойдут на рубеж Славянск – Краматорск, который будет еще сложнее взять.
Когда придет время, ВСУ вернут Бахмут за несколько дней. Как вернули Изюм, Лиман, Балаклею, о которые россияне бились долго и нудно.
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Главное о замене в российском командовании
- 11 января Сергея Суровикина уволили с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На его место был назначен начальник генштаба Валерий Герасимов.
- На такие кадровые изменения отреагировали в разведке Великобритании. Ведомство отнеслось к этому скептически.
- Россияне смене командующего не обрадовались. Они не верят в "таланты" Герасимова.