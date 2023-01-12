Кремль подтвердил провал своей армии под Бахмутом

Замена Суровикина – не перестановка кроватей в борделе. Это ва-банк. И здесь нет ничего веселого.

Герасимову будет сложно на новой должности

Герасимов – самый грамотный российский военачальник. Было бы гораздо лучше иметь оппонентом де*ила Суровикина, который в голову только ест и кругом пихает тупых вагнеровцев Пригожина.

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Из хорошего – Герасимову будет тяжело одновременно тянуть и тактику оперативного руководства войсками, и стратегию войны.

Это назначение – подтверждение провала российской армии под Бахмутом.

ЗСУ смогут вернуть Бахмут, так же как Изюм

Даже если ценой сверхусилий и десятков тысяч мертвых обезьян они продавят Бахмут, то ВСУ отойдут на рубеж Славянск – Краматорск, который будет еще сложнее взять.

Когда придет время, ВСУ вернут Бахмут за несколько дней. Как вернули Изюм, Лиман, Балаклею, о которые россияне бились долго и нудно.

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Главное о замене в российском командовании