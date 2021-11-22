Назвал Крым "российским": действующего президента Болгарии переизбрали на второй срок

На президентских выборах в Болгарии наибольшее количество голосов набрал Румен Радев. Недавно он заявил, что считает временно оккупированный Крым "российской территорией".

Согласно данным социологических агентств, кандидатуру прокремлевского политика поддержали 66% избирателей. В то же время, его главного оппонента Анастаса Герджикова – около 32%.

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Радев уже успел объявить свою победу на выборах главы государства. В свою очередь Герджиков признал поражение и поздравил действующего президента Болгарии с переизбранием.

Явка избирателей составила около 32% – это рекордно низкий показатель за всю историю голосования.

Радев назвал Крым "российским"

Скандальное высказывание от действующего главы Болгарии прозвучало во время теледебатов. Их устроили в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

Радев подчеркнул, что Болгария должна сохранять прагматическую позицию по отношению к официальной Москве. Отвечая на вопрос о Крыме, политик заявил, что "полуостров сейчас российский".

Позиция его оппонента – Атанаса Герджикова – была совсем другой. Он подчеркнул, что Крым – это территория Украины. А также отметил, что нельзя отменять санкции против России.

В украинском МИД обеспокоены такой позицией Радева и пригласили на разговор посла Болгарии. Дипломат заверил, что его страна постоянно поддерживает территориальную целостность Украины.

Впрочем, вместо опровержения Радев шокировал очередным дерзким заявлением. Он сказал журналистам и представителям СМИ, что якобы в этом вопросе "нет никакой драмы".

В Болгарии 14 ноября прошел первый тур президентских выборов. Тогда Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%.