Спасатели назвали количество химических предприятий Киева, от которых могут пострадать люди

26 июля 2021 , 17:22
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Источник:

24 канал

Жители столицы, которые живут рядом с химическими предприятиями, находятся в потенциально опасной зоне в случае вероятной аварии. Это отметил командир коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало.

Спасатель прокомментировал аварию на предприятии "Ровноазот" и отметил, что людям, которые живут неподалеку от химически опасных объектов, надо быть готовым к нештатным ситуациям. Вследствие аварий возможны выбросы химических веществ.

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В основном на предприятиях, которые функционируют в Киеве, используют аммиак и хлор.

Почти 20 потенциально опасных объектов

  • По словам Пихало, сейчас в Киеве работают 18 заводов, которые являются химически опасными. Все, кто живут в зоне вероятного поражения, могут подвергнуться опасности.
  • Спасатель отметил, что на предприятиях работают системы массового оповещения людей.
  • В случае, если на заводе включили сирену, киевляне должны закрыться дома, включить телевизор и радио, чтобы иметь возможность получить информацию об аварии.
  • Кроме того, проводить оповещение населения должны работники специальных аварийных служб.

Боец КАРС утверждает, что обращения от киевлян, которые чувствуют химический запах, не являются редкими.

У нас много таких вызовов – ссорятся соседи и нашатырем обливают двери. Наша мобильная лаборатория приезжает, проводит замеры на наличие химических веществ,
– отметил Пихало.

Автор: Олексій Чибісов