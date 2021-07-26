Спасатели назвали количество химических предприятий Киева, от которых могут пострадать люди

Жители столицы, которые живут рядом с химическими предприятиями, находятся в потенциально опасной зоне в случае вероятной аварии. Это отметил командир коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало.

Спасатель прокомментировал аварию на предприятии "Ровноазот" и отметил, что людям, которые живут неподалеку от химически опасных объектов, надо быть готовым к нештатным ситуациям. Вследствие аварий возможны выбросы химических веществ.

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В основном на предприятиях, которые функционируют в Киеве, используют аммиак и хлор.

Почти 20 потенциально опасных объектов

По словам Пихало, сейчас в Киеве работают 18 заводов, которые являются химически опасными. Все, кто живут в зоне вероятного поражения, могут подвергнуться опасности.

Спасатель отметил, что на предприятиях работают системы массового оповещения людей.

В случае, если на заводе включили сирену, киевляне должны закрыться дома, включить телевизор и радио, чтобы иметь возможность получить информацию об аварии.

Кроме того, проводить оповещение населения должны работники специальных аварийных служб.

Боец КАРС утверждает, что обращения от киевлян, которые чувствуют химический запах, не являются редкими.

У нас много таких вызовов – ссорятся соседи и нашатырем обливают двери. Наша мобильная лаборатория приезжает, проводит замеры на наличие химических веществ,

– отметил Пихало.