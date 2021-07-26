Рятувальник прокоментував аварію на підприємстві "Рівнеазот" та зазначив, що людям, які живуть неподалік від хімічно небезпечних об'єктів, треба бути готовими до позаштатних ситуацій. Внаслідок аварій можливі викиди хімічних речовин.

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Здебільшого на підприємствах, які функціонують у Києві, використовують аміак та хлор.

Майже 20 потенціно небезпечних об'єктів

За словами Піхала, наразі у Києві працюють 18 заводів, які є хімічно небезпечними. Всі, хто мешкають у зоні ймовірного ураження, можуть підпасти під небезпеку.

Рятувальник зазначив, що на підприємствах працюють системи масового оповіщення людей.

У випадку, якщо на заводі ввімкнули сирену, кияни мають зачинитися вдома, увімкнути телевізор та радіо, аби мати можливість отримати інформацію про аварію.

Крім того, проводити оповіщення населення мають працівники спеціальних аварійних служб.

Боєць КАРС стверджує, що звернення від киян, які відчувають хіхмічний запах, не є рідкісними.

У нас багато таких викликів – сваряться сусіді і нашатирем обливають двері. Наша мобільна лабораторія приїжджає, проводить заміри на наявність хімічних речовин,

– зазначив Піхало.