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Названы причины систематических нападений на ветеранов войны в Украине

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В четверг, 16 мая, в Киеве на улице напали на ветерана-десантника Валерия Ананьева. Произошло это в спальном районе столицы, в вечернее время. Это заставляет задуматься, нет ли здесь какой-либо закономерности, ведь в последнее время подобные случаи участились.

В нападении на Валерия Ананьева действовали по стандартной схеме, один шел впереди, что-то рассказывал и отвлекал. В этот момент подошел кто-то сзади и ударил в голову.

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Валерий удивил нападавших, ведь несколько раз ударил одного из них. Неизвестные исчезли, а десантник отделался царапиной на голове и испорченным аппетитом.


Валерий Ананьев

Еще один пострадавший Дмитрий Вербич. На него напали 2 мая. Преступников отыскали, впоследствии те признались, что пошли на такой дерзкий поступок из-за политических взглядов.


Дмитрий Вербич

Избиения ветеранов в стране происходят систематически и постоянно. И не всегда их стоит связывать со службой.

Ветеран СБУ Сергей Олейник поплатился жизнью в самом центре столицы, когда вступился за сына. И это скорее роковая случайность, за которую должны наказать убийцу, объясняет десантник.


Сергей Олейник

Когда же кого-то из военных хотят ликвидировать вражеские спецслужбы, то нанимают профессиональных киллеров. История Олейника, как и Ананьева произошла на личной почве.

Рост разбойных нападений по всей Украине увеличивается в среднем с 10 до 18 процентов, в сравнении с прошлым годом. Связывают это со многими факторами, например, сложная экономическая и политическая ситуация в стране, большой оборот незаконного оружия.

Полиция систематически отчитывается о задержании нападавших, однако количество преступлений это не уменьшает. Только за апрель в Украине зафиксировали 745 нападений, которые классифицировали как разбой.

Больше смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Нападение на Дмитрия Вербича Война на Донбассе Операция Объединенных сил Криминальные новости АТО
Источник: 24 Канал
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