Названо причини систематичних нападів на ветеранів війни в Україні

У четвер, 16 травня, у Києві на вулиці напали на ветерана-десантника Валерія Ананьєва. Сталося це у спальному районі столиці, у вечірню пору. Це змушує задуматись чи немає тут якоїсь закономірності, адже останнім часом подібні випадки почастішали.

У нападі на Валерія Ананьєва діяли по стандартній схемі, один йшов попереду, щось розповідав та відволікав. В цей момент підійшов хтось ззаду і б'є в голову.

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Валерій здивував нападників, адже кілька разів вдарив одного з них. Невідомі зникли, а десантник відбувся подряпиною на голові та зіпсованим апетитом.



Валерій Ананьєв

Ще один постраждалий Дмитро Вербич. На нього напали 2 травня. Злочинців відшукали, згодом ті зізналися, що пішли на такий зухвалий вчинок через політичні погляди.



Дмитро Вербич

Побиття ветеранів в країні стаються систематично та постійно. Та не завжди їх варто пов'язувати зі службою.

Ветеран СБУ Сергій Олійник поплатився життям у самісінькому центрі столиці, коли вступився за сина. Та це скоріш фатальна випадковість, за яку вбивцю мають покарати, пояснює десантник.



Сергій Олійник

Коли ж когось із військових хочуть ліквідувати ворожі спецслужби, то наймають професійних кілерів. Історія Олійника, як і Ананьєва сталася на особистому підґрунті.

Ріст розбійних нападів у всій Україні збільшується в середньому від 10 до 18 відсотків, в порівнянні з минулим роком. Пов'язують це з багатьма факторами, наприклад, складна економічна та політична ситуація в країні, великий обіг незаконної зброї.

Поліція систематично звітує про затримання нападників, однак, кількість злочинів це не зменшує. Лише за квітень в Україні зафіксували 745 нападів, які класифікували як розбій.

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