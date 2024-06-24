Называет Арахамию "другом": СМИ выяснили, какие взаимоотношения между "Джокером" и Офисом Президента

Журналисты написали, что владелец телеграмм-канала "Джокер" коммуницирует с Офисом Президента. Владеет телеграм-каналом, по их данным, Роман Кравец.

Расследователи написали, что разные люди утверждают – Кравец коммуницирует с Офисом Президента. Хотя советник Андрея Ермака Михаил Подоляк уверял в интервью LIGA.net, что Офис Президента не контролирует телеграм-каналы.

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Что известно о коммуникации "Джокера" с ОП и "слугами"

С уверенностью могу сказать, что этот ид**т Кравец называет Арахамию одним из ближайших своих друзей. Еще несколько губернаторов. Для понимания тех, с кем это оп**ало общается, он всегда делает скрины личных переписок и попутно демонстрирует их всем для поднятия личного веса. Которого просто не существует,

– заявил один из политиков.

Он также добавил, что Кравец "дорвался до быстрых неофициальных денег через заказные материалы, в чем ему активно способствовали и способствуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб".

По словам собеседника, мотивы у всех разные: у одних – чтобы их не трогали, у других – сугубо меркантильные.

"Ведь так кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощью в их решении... Этот ч**т точно не действует один", – предположил политик.

Расследователи написали, что один из бывших топ-чиновников в разговоре признал, что поддерживал коммуникацию с Романом Кравцом: "Джокер" мне писал, я что-то иногда отвечал, но исключительно общие контексты".

Журналисты отметили, что скриншоты переписки с этим чиновником "Джокер" впоследствии показывал третьим лицам для повышения своего статуса в их глазах.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук прокомментировала вероятную дружбу между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и Романом Кравцом.

Я не знаю, что может рассказывать Роман Кравец. Я с ним лично не знакома. И говорить о его каких-то близких отношениях с кем-то... Он может говорить, что угодно. Но я такой информацией не владею относительно контактов человека с именем "Роман Кравец" с моим непосредственным руководством,

– объяснила Палийчук.

Кстати, в 2019 году было много скандалов, связанных с переписки "Джокера" с нардепами, которые потом он сливал в сеть.

Тогда же председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в программе "Право на власть", что он очень ценит деятельность блогера "Джокера".

Я не знаю, что это за человек конкретно, общаемся с тайным "Джокером". Очень часто переписываемся – каждый день. У него цель очистить нашу партию от плохих людей. У меня такая же цель, поэтому я считаю, что "Джокер" – это наш союзник,

– рассказывал тогда депутат.

Тогда в сеть "Джокер" слил переписку с Михаилом Радуцким, Николаем Тищенко, Богданом Яременко, Владимиром Вятровичем, экс-мэром Чернигова Владиславом Артошенко и другими.