Называют "похищением": Россия отреагировала на арест в Чехии боевика по запросу Украины

13 сентября 2021 , 10:15
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Источник:

"РИА Новости"

По запросу Украины чешские правоохранители 12 сентября задержали в аэропорту Праги россиянина, причастного к оккупации Крыма. По этому поводу в РФ устроили настоящую истерику.

Один из многочисленных представителей Путина на оккупированных Россией территориях Александр Мололох сделал нелепое заявление о "похищении".

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После этого он выдал безумную версию о том, что "задержание боевика связано с активизацией антироссийских сил в Восточной Европе после проведения в Киеве Учредительного саммита Крымской платформы".

Задержание боевика в Чехии

  • В аэропорту Праги 12 сентября чешская полиция задержала россиянина Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма в 2014 году.
  • Арест боевика состоялся на основе украинского ордера. Вероятно, в ближайшее время преступника передадут нашему государству.

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Что известно о Франчетти

Во время оккупации Крыма Россией в 2014 году боевик возглавлял разведывательное подразделение "Северный Ветер" так называемой "Самообороны Севастополя". После окончания "русской весны" на полуострове оказался уже не нужен России.

Франчетти уехал в Чехию, где превратился в рьяного критика путинского режима. С 2019 года его персоной заинтересовались чешские спецслужбы. Ведь он мог представлять угрозу безопасности как Чехии, так и всего Евросоюза.

Автор: Олег Васьків