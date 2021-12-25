Не в Америке, а под Киевом: Доброчар ярко поставил на место российских пропагандистов

С 4 декабря 2021 года под Киевом заработала резиденция Доброчара – нового украинского волшебника.

Впоследствии на пропагандистском канале "Россия 24" вышел выпуск о якобы запрете в Украине Деда Мороза и попытке заменить его на новых новогодних персонажей с Запада. Журналисты сайта 24 канала посетили "Добропарк", где расположена резиденция волшебника, и спросили Доброчара, что он думает об упреках российских журналистов.

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Что придумали российские пропагандисты

Действительно, что образ, что имя, не понятно что. В Киеве этого нового уже волшебника назначили, и девочку-благотворительницу в помощь нашли. Кто он такой? Волшебник, астроном или алхимик? Сам откуда-то с Запада,

– заявила Екатерина Григорова, журналистка канала "Россия 24".

Экс-нардеп от Партии регионов Алексей Журавко прокомментировал появление нового украинского волшебника так: "Традиция есть – в Западной Украине. О ней мало кто знает и вообще (традиция – 24 канал) родом из Европы – Германии там, Франции, Венгрии".



Украинский Доброчар наделал шума в российских СМИ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В то же время директор парка Виктория Рыжкова объяснила, что имя Доброчар появилось благодаря сочетанию двух украинских слов – "добрий" та "чарівник".

: уже вскоре на сайте 24 канала вы сможете узнать, чем украинцев будут удивлять в новогоднем городке под Киевом, а также как будут осуществлять их желания с помощью Доброкота и волшебного шара.

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Доброчар поставил на место российских журналистов

Сам же Доброчар в комментарии сайту 24 канала заявил, что приглашает всех желающих посетить резиденцию и убедиться, что он – украинский персонаж.

Живу я здесь – в Киевской области, не где-то там на Западе, в Америке. Я здесь живу, возле Киева. То есть, во-первых, приглашаю всех приехать, убедиться, что мы здесь не американские какие-нибудь, а мы свои, отечественные. Мы дарим радость, ощущение сказки, потому что каждый человек желает на Новый год попасть в сказку,

– подчеркнул он.

Украинский волшебник заверил, что в резиденции посетителям дарят радость, ведь каждый человек желает попасть в сказку на Новый год / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как работает резиденция Доброчара

Резиденция Доброчара будет работать до 30 января 2022 года ежедневно – с 11:00 до 20:00. Она расположена под Киевом в Добропарке (село Мотыжин, Макаровский район).

В доме Доброчара посетителей встречают помощники – сказочные эльфы Добрики. Сам волшебник ждет в своем кабинете, чтобы поздравить с праздниками и подарить сладкий гостинец.

Помощники волшебника, эльфы Добрики, первыми встречают посетителей резиденции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вокруг резиденции расположены световые 3D-фигуры разного размера, которые являются частью фестиваля иллюминации. Среди них – снеговики, олени, пингвины, игрушки, новогодние сказочные герои и аттракционы.

: стоимость билета – 350 грн, льготный – 250 грн. Для детей до четырех лет, детей с инвалидностью (до 18 лет), детей-сирот (до 16 лет) – вход бесплатный.



В резиденции Доброчара все готово к Новому году и Рождеству / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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