Не в ближайшие годы: в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС
Источник:"РБК-Украина"
Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Европейский Союз поддерживает работу Украины по более тесной интеграции. Однако вступление нашего государства в Союз маловероятно в следующие 3 – 5 лет.
"Следует пользоваться возможностями Соглашения об ассоциации", – Домбровскис
Вступление Украины в ЕС – это политический вопрос. Об этом Валдис Домбровскис заявил в интервью.
К теме Украина и Грузия обсудили, как ускорить вступление в НАТО и ЕС
Решение должны единогласно поддержать все страны-члены. Это станет открытием новых переговоров о вступлении. В рамках этого процесса переговоров появится дорожная карта.
Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять на повестке дня. Однако в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.
С учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, к сожалению, это маловероятно (вступление Украины в ЕС – 24 канал) в ближайшие годы,
– заявил президент.
Путь Украины в ЕС: последние новости
- В апреле 2021 года Европарламент посоветовал ЕС разработать своеобразный "план действий" относительно членства для стран Восточного партнерства, говорится и об Украине.
- Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС. Речь идет о подписании соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.
- По данным опроса социологической группы "Рейтинг", за вступление нашего государства в ЕС выступают 64% украинцев.