Не в ближайшие годы: в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии заявил, что Европейский Союз поддерживает работу Украины по более тесной интеграции. Однако вступление нашего государства в Союз маловероятно в следующие 3 – 5 лет.

"Следует пользоваться возможностями Соглашения об ассоциации", – Домбровскис

Вступление Украины в ЕС – это политический вопрос. Об этом Валдис Домбровскис заявил в интервью.

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Решение должны единогласно поддержать все страны-члены. Это станет открытием новых переговоров о вступлении. В рамках этого процесса переговоров появится дорожная карта.

Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять на повестке дня. Однако в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.

С учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, к сожалению, это маловероятно (вступление Украины в ЕС – 24 канал) в ближайшие годы,

– заявил президент.

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