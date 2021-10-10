Не брезгуют старым схемам: депутаты разжились имуществом на более чем 60 миллионов гривен

10 октября 2021 , 16:53
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Источник:

24 канал

Переписать дом на кота, а автомобиль – на тестя не такая уж и шутка в депутатской среде. Политолог Олег Саакян говорит, что всегда половина парламента была голодранцами, которые точно живут на одну зарплату, а обувь и автомобили им дают родственники.

Специалисты говорят, что не особо от предшественников отличается и 9 парламентский созыв. Нардепам не помешал и сложный пандемический год.

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"58 семей фракции "Слуга народа", то есть каждая 4 семья народного депутата, сделали дорогие покупки", – отметил председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Что покупали депутаты

Всего в течение 2020 года нардепы разжились имуществом на более чем 60 миллионов гривен. К примеру, "новые колеса" появились у жены народного депутата Богдана Яременко. Говорится о Volvo стоимостью более чем 1 миллион гривен.

Жена Константина Касая обзавелась новеньким BMW за почти 3,8 миллиона гривен. Несколько дешевле BMV приобрели для жены Павла Якименко – за почти 3 миллиона. У жены главы бюджетного комитета Рады Юрия Аристова теперь PORSCHE за 2,3 миллиона, а сам он арендует Land Rover за более чем 6 миллионов.

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Среднестатистические стали богачами

Всего 13 нардепов честно указали в декларациях, что ездят на машинах родственников. Также депутаты "Слуги народа" сообщили – их родственники приобрели 25 земельных участков и 12 квартир.

"К отдельным депутатам есть серьезные вопросы. Они еще 2 года назад жили как среднестатистические украинские граждане и лишь с приходом в парламент возникло повышенное внимание к объектам недвижимости", – рассказал Кошель.

Старая схема

Эта схема существует столько, сколько и сам парламент. Старожилы до сих пор не брезгуют ей. Подсанкционный депутат "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тарас Козак систематически не указывал в декларации свою гражданскую жену, которая в 2020 году приобрела шикарную квартиру в Москве за 13 миллионов долларов.

О своей второй половинке, у которой немало элитного имущества, забыл и депутат от группы "Довира" Сергей Шахов. На крутой машине своего сына Toyota Highlander катается депутат "Батькивщины" Михаил Волынец.

Им проще задекларировать, что имущество находится у членов их семьи, потому что все равно возникнут вопросы у журналистов, если они увидят на чем депутат приезжает в Верховную Раду. Семьи-вешалки, семьи-прикрытия, на которые оформлено имущество народного депутата,
объяснил парламентский аналитик Движения ЧЕСТНО Александр Салиженко.

Могут только оштрафовать

Проверки должно осуществлять Национальное агентство по предупреждению коррупции, но есть несколько нюансов. Оно не может обязать нардепа декларировать – тот может просто заплатить штраф.

Если задекларировал члена семьи с имуществом – становится еще веселее. Вспомним только маму Александра Дубинского, которая очень любит скорость. Самый сложный вариант проверки – это переписать все на доверенное лицо или его семью.

"Николай Тищенко, когда его спрашивали о частном доме в Киеве, сказал, что просто приезжает туда в гости, ему же не запрещено. Докажите, что это именно его – это уже проблема, хотя он официально оформлен на родню помощника", – рассказал Салиженко.

Кстати "Слуга", которая хотела "валить из страны", не задекларировала более 4 миллионов

"Черный кэш"

Конечно, доходы на приобретение недвижимости могут быть вполне законными у членов депутатских семей. Даже самые нардепы могут преподавать в вузах или посвящать свободное время науке. Однако, к сожалению, в украинском политикуме не редкость и так называемый "черный кэш".

Говорится о той же зарплате в конвертах – за правки, лобби или отдельные голосования, а также за государственный бюджет.

Как действуют те, кто умнее

Чтобы "отбелить" такие состояния в ход идет фантазия. К примеру, коллекцию купить редкую или сыграть в лотерею. Сейчас не о радикальном Олеге Ляшко. Однако можно быть и более предусмотрительным.

Кто-то закладывал на будущее для себя возможности коррупции – в виде декларирования безумного состояния в криптовалюте, а потом невозможность их подтвердить оказывается они пропали, сгорели, их собака съела,
– сказал политолог Олег Саакян.

Впрочем, более умные отбеливают нечистый заработок уже после завершения каденции, когда вышли из-под внимания камер и экспертов.

Автор: Анна Брикова, Альона Чернецька