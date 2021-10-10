Не брезгуют старым схемам: депутаты разжились имуществом на более чем 60 миллионов гривен

Переписать дом на кота, а автомобиль – на тестя не такая уж и шутка в депутатской среде. Политолог Олег Саакян говорит, что всегда половина парламента была голодранцами, которые точно живут на одну зарплату, а обувь и автомобили им дают родственники.

Специалисты говорят, что не особо от предшественников отличается и 9 парламентский созыв. Нардепам не помешал и сложный пандемический год.

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"58 семей фракции "Слуга народа", то есть каждая 4 семья народного депутата, сделали дорогие покупки", – отметил председатель ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Что покупали депутаты

Всего в течение 2020 года нардепы разжились имуществом на более чем 60 миллионов гривен. К примеру, "новые колеса" появились у жены народного депутата Богдана Яременко. Говорится о Volvo стоимостью более чем 1 миллион гривен.

Жена Константина Касая обзавелась новеньким BMW за почти 3,8 миллиона гривен. Несколько дешевле BMV приобрели для жены Павла Якименко – за почти 3 миллиона. У жены главы бюджетного комитета Рады Юрия Аристова теперь PORSCHE за 2,3 миллиона, а сам он арендует Land Rover за более чем 6 миллионов.

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Среднестатистические стали богачами

Всего 13 нардепов честно указали в декларациях, что ездят на машинах родственников. Также депутаты "Слуги народа" сообщили – их родственники приобрели 25 земельных участков и 12 квартир.

"К отдельным депутатам есть серьезные вопросы. Они еще 2 года назад жили как среднестатистические украинские граждане и лишь с приходом в парламент возникло повышенное внимание к объектам недвижимости", – рассказал Кошель.

Старая схема

Эта схема существует столько, сколько и сам парламент. Старожилы до сих пор не брезгуют ей. Подсанкционный депутат "Оппозиционной платформы – за жизнь" Тарас Козак систематически не указывал в декларации свою гражданскую жену, которая в 2020 году приобрела шикарную квартиру в Москве за 13 миллионов долларов.

О своей второй половинке, у которой немало элитного имущества, забыл и депутат от группы "Довира" Сергей Шахов. На крутой машине своего сына Toyota Highlander катается депутат "Батькивщины" Михаил Волынец.

Им проще задекларировать, что имущество находится у членов их семьи, потому что все равно возникнут вопросы у журналистов, если они увидят на чем депутат приезжает в Верховную Раду. Семьи-вешалки, семьи-прикрытия, на которые оформлено имущество народного депутата,

– объяснил парламентский аналитик Движения ЧЕСТНО Александр Салиженко.

Могут только оштрафовать

Проверки должно осуществлять Национальное агентство по предупреждению коррупции, но есть несколько нюансов. Оно не может обязать нардепа декларировать – тот может просто заплатить штраф.

Если задекларировал члена семьи с имуществом – становится еще веселее. Вспомним только маму Александра Дубинского, которая очень любит скорость. Самый сложный вариант проверки – это переписать все на доверенное лицо или его семью.

"Николай Тищенко, когда его спрашивали о частном доме в Киеве, сказал, что просто приезжает туда в гости, ему же не запрещено. Докажите, что это именно его – это уже проблема, хотя он официально оформлен на родню помощника", – рассказал Салиженко.

Кстати "Слуга", которая хотела "валить из страны", не задекларировала более 4 миллионов

"Черный кэш"

Конечно, доходы на приобретение недвижимости могут быть вполне законными у членов депутатских семей. Даже самые нардепы могут преподавать в вузах или посвящать свободное время науке. Однако, к сожалению, в украинском политикуме не редкость и так называемый "черный кэш".

Говорится о той же зарплате в конвертах – за правки, лобби или отдельные голосования, а также за государственный бюджет.

Как действуют те, кто умнее

Чтобы "отбелить" такие состояния в ход идет фантазия. К примеру, коллекцию купить редкую или сыграть в лотерею. Сейчас не о радикальном Олеге Ляшко. Однако можно быть и более предусмотрительным.

Кто-то закладывал на будущее для себя возможности коррупции – в виде декларирования безумного состояния в криптовалюте, а потом невозможность их подтвердить – оказывается они пропали, сгорели, их собака съела,

– сказал политолог Олег Саакян.

Впрочем, более умные отбеливают нечистый заработок уже после завершения каденции, когда вышли из-под внимания камер и экспертов.