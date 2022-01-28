Не будем подстрекать, – Стефанишина призвала не спекулировать на переговорах с боевиками

28 января 2022 , 08:30
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Источник:

24 канал

СМИ распространилась информация, что политсоветники "нормандской четверки" планируют провести переговоры Украины с боевиками оккупированных территорий. Это достаточно узкое понимание.

Такое мнение в эфире 24 канала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, это не слишком правильно.

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Стефанишин отметила, что форматов переговоров между россиянами и Украиной сейчас очень много, хотя и об этом не стоит говорить. "Я бы просила публично не подстрекать этот дискурс", – отметила она.

Сужение всего комплекса вопросов к тому, в каком формате будут переговоры мне кажется некорректным,
– подчеркнула политик.

По ее мнению, есть более широкие вопросы. Речь идет о:

  • обеспечение прав человека;
  • прекращение режима огня;
  • мирное урегулирование;
  • гуманитарные нужды;
  • обмен пленными.

"Есть определенные условия, которые анонсировала, и они уже есть в публичном доступе. Это 10 шагов к мирному урегулированию", – добавила Стефанишина.

Что предусматривают 10 шагов мирного урегулирования


Украина в декабре 2021 года предложила ОБСЕ 10 шагов для "выхода из тупика на Донбассе". Они предусматривали разблокирование обмена удерживаемыми лицами, утверждение дополнительных участков разведения сил и средств и повышение прозрачности в приграничных районах путем постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ.

Полное интервью со Стефанишиной: смотрите видео​

"Переговоры" Украины с боевиками: коротко

  • Советники глав государств "нормандской четверки" 26 января провели встречу в Париже. Накануне СМИ распространилась неожиданная версия встречи.
  • Мол, во время встречи советники должны определять "дату переговоров с сепаратистами". Об этом написали в крупнейшем информагентстве Германии.
  • В Deutsche Welle заявили, что Макрон якобы поручил поднять эту тему на переговорах советников. Более того, на этих переговорах уже и якобыбы дату разговора с боевиками должны были определить.
  • Впоследствии глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг скандальное заявление. Он отметил, что "подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые многократно пытались устроить "зраду" на ровном месте".

Интересный анализ – результаты встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео

 

Автор: Роман Стек