Не стоит ожидать прорывов, – Зеркаль о встрече Байдена с Путиным

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится уже 16 июня в Женеве. Об этом событии говорят во многих странах, однако не стоит возлагать большие надежды на то, что встреча что-то кардинально изменит.

Такое мнение высказала экс-министр главы Министерства иностранных дел Лана Зеркаль. Она подчеркнула, что Байден – достаточно опытный политик.

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"Не думаю, что всем стоит ожидать прорывов после этой встречи. Однако вопросов, требующих определенного диалога, накопилось много", – заверила Зеркаль.

Зеркаль: встреча, чтобы "пристреляться"

Она отметила, что администрация Байдена очень отличается от того, как строили свои отношения и риторику команда президента Дональда Трампа.

Зеркаль добавила, что пока неизвестно, как будет развиваться администрация Байдена, ведь еще даже не сформирована окончательная команда.

Это (встреча – 24 канал) не для того, чтобы "посмотреть в глаза", а для того, чтобы "пристреляться на местности",

– заявила Зеркаль.

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О чем будут говорить

По мнению Зеркаль, приблизительная повестка дня этой встречи уже обсуждалась между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Также Зеркаль считает, что заявление Байдена о "Путине убийце" не повлияет на геополитические договоренности.

Байден согласился встречаться с "убийцей" после того, как "убийца" собрал многотысячную армию на границах с Украиной. Разве это также не было поднятием ставок и шантажом со стороны Путина?,

– подчеркнула она.

Встреча состоится 16 июня в Женеве. По данным СМИ , происшествие могут организовать в женевском отеле InterContinental. Представители США заверили, что в первую очередь политики будут обсуждать двусторонние отношения США и России.

Интервью Ланы Зеркаль в "Перекрестном допросе": смотрите видео