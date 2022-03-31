Не будет санкций – ищите другую работу, – Зеленский отозвал послов Украины из Марокко и Грузии

Государство благодарно всем, кто борется за победу Украины на различных фронтах. Но Владимир Зеленский рассказал, что некоторые послы лишь "напрасно тратят время".

Во время вечернего обращения 30 марта глава государства сообщил, что отозвал украинских послов из Марокко и Грузии.

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Причина в том, что они не сумели ни о чем договориться – ни о поставках оружия, ни о санкциях.

Есть те, кто тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого посла Украины из Марокко, также возвращен посол из Грузии. При всем уважении – не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса… Ищите, пожалуйста, другую работу,

– сказал Зеленский.

Президент дал несколько дней некоторым другим послам

Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшие дни ждет результатов работы от представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки. Таких же результатов ждут от военных атташе

Таких же результатов дня мы ждем от военных атташе. Дипломатический фронт – один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь нашей армии, как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте.

– заметил президент.

Видео о том, как Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии:

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 30 марта: смотрите видео