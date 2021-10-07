Не будут платить зарплату: в "Укрэксимбанке" объяснили, почему не уволили Мецгера
Источник:24 канал
В "Укрэксимбанке" объяснили, почему главу правления Евгения Мецгера не уволили, а отстранили после скандала с нападением на журналистов. В случае увольнения Мецгеру пришлось бы выплаты компенсацию в размере 6 окладов.
Об этом сообщила во время пресс-конференции глава наблюдательного совета банка Оляна Гордиенко. Она подчеркнула, что в случае отстранения, зарплаты Мецгеру не будут платить.
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Мецгер не получает зарплаты и не присутствует на рабочем месте
Наблюдательный совет отстранил главу правления Мецгера без получения зарплаты и присутствия его на рабочем месте,
– сказала Гордиенко.
Выплата шести размеров среднемесячного заработка – требование закона. Поэтому в наблюдательном совете решили назначить исполняющего обязанности и передать ему все полномочия Мецгера. Пока эту должность занял Сергей Ермаков.Обратите внимание! Мецгеру и еще одному должностному лицу из "Укрэксимбанка" уже вручили подозрения относительно препятствования работы журналистов. Кто второй подозреваемый – пока неизвестно. От работы отстранили директора департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимира Пикалова и директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова.
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Что известно о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке"
- 4 октября журналисты "Схем" брали интервью у главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.
- Один из вопросов журналистов разозлил Мецгера. Он приказал охране отобрать камеру и стереть видео.
- Пока видео удаляли, журналиста и оператора удерживали силой.
- Впоследствии журналистам удалось восстановить запись.
- По факту нападения полиция начала уголовное производство.
- Мецгер извинился и сказал, что уходит с должности.