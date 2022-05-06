Не будут усиливать комендантский час 8 – 9 мая: Козицкий о мерах безопасности во Львовской области
6 мая 2022 , 23:15Читати новину українською
Источник:телеграм Максима Козицкого
В ожидании российских провокаций на 9 мая ряд городских администраций ввел комендантские часы и дополнительные меры безопасности. Некоторые мэры призывали по возможности оставаться дома и даже уехать из города.
В то же время глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что не видит причин делать информационный ажиотаж вокруг грядущих выходных.
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Козицкий призвал львовян быть осмотрительными
Глава Львовской ОВА напомнил, что война на территории Украины длится уже 72 дня.
Мы не можем быть уверены, что в любой момент в любой населенный пункт нашей страны не прилетит российская ракета,
– заявил он.
Он призвал население быть осмотрительными:
- не брать в руки подозрительные предметы,
- сообщать о подозрительных людях и автомобилях в полицию и СБУ,
- не снимать и не фотографировать неопознанные летательные аппараты, а сразу сообщать о них в чат-бот "Шось летить" в телеграме: @rusrocketfly_bot.
Как пройдет День памяти и примирения во Львовской области
По словам Козицкого:
- массовых событий во Львовской области на протяжении 7 – 9 мая ОВА не планирует,
- День памяти и примирения будем отмечать без скоплений людей,
- патрули будут работать в усиленном режиме,
- комендантский час на территории Львовщины, как длился, так и продлится: с 23:00 до 05:00.
Какие меры безопасности будут внедрены в других городах
- В Одесской области решили ввести удлиненный комендантский час на 9 мая. Следовательно, он начнется в 22:00 8 мая и продлится до 05:00 10 мая.
- Удлиненный комендантский час вводят и в Запорожье. Правда, по решению военных, он продлится с 19:00 воскресенья 8 мая до 5:00 вторника 10 мая.
- В Киеве в течение 8 – 9 мая решили не вводить новый комендантский час. В эти дни в столице Украины усилят патрулирование.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вообще призвал жителей покинуть город на выходные. По словам городского головы, местные власти отменили все массовые мероприятия с 7 – 9 мая.
- В Днепре и Харькове изменения комендантского часа не планируются, однако главы городов призвали воздержаться от возложения цветов возле памятников и мемориалов.
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