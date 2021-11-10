Не цените нашу и свою жизнь, – Зеленский обратился к антивакцинаторам от имени воинов

10 ноября 2021 , 21:54
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Источник:

телеграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 2 суток в Украине от коронавируса умерло в 10 раз больше людей, чем за 2 года войны на Донбассе. Из-за этого глава государства призвал граждан вакцинироваться.

По словам президента, за 2 года войны на Донбассе погибли 146 украинских защитников. В то же время от коронавируса за 2 суток количество умерших составляет более 1 500 человек.

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Зеленский напомнил о войне

Владимир Зеленский обратился к антивакцинаторам от имени украинских военных, которые сейчас воюют на востоке.

Мы стоим и сдерживаем воина. Почему вы не цените это? Не цените нашу и свою жизнь? В мирных городах без всякого врага умираете сотнями, тысячами. Не от пуль или от снарядов, а просто потому, что не хотите вакцинироваться,
– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинские воины продолжают защищать всех украинцев – вакцинированных и невакцинированных. Однако Владимир Зеленский призвал граждан вакцинироваться.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • За сутки 9 ноября в Украине коронавирусом заболело 23 283 человека, из них 5 969 оказались в больнице.
  • Однако за последние сутки в Украине сделали более 260 тысяч прививок против коронавируса.
  • В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 35-летняя роженица. Медикам удалось спасти младенца, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Автор: Іван Магуряк