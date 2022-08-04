Не Чернобаевкой единой: где еще ВСУ уничтожили тыловые склады и базы врага 3 августа
Источник:телеграм ВСУ. Война с оккупантами
Нашим героям удается очень точно бить по обеспечению врага. русским каждый день приходится наблюдать за горением своих складов с боеприпасами.
Мощное оружие наших западных партнеров в искусных руках ВСУ создает российским оккупантам очень много проблем. Их склады не прекращают гореть, где бы они не спрятали боеприпасы или организовали командный пункт.
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Очередные удары по складам врага
В течение суток 3 августа склады российских оккупантов снова горели. Враг понес потери по всей линии фронта.
ВСУ удалось уничтожить вражескую базу россиян в Чернобаевке, БК в Бериславском районе, нефтебазу в Макеевке, мини-БК в Донецке и базу в Кадиевке Луганской области. Информация по Херсону еще уточняется.
Отметим, что эта информация не из официального телеграма ВСУ, поэтому следует подождать официального подтверждения потерь врага от Генерального штаба.
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