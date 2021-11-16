Не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит настаивать на встрече министров для подготовки саммита нормандской четверки. Для этого придется заставить Россию сесть за стол переговоров.

Детали от Кулебы

Россию следует отвлечь от стратегии "бряцания оружием". Об этом министр иностранных дел заявил в эфире программы.

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Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками. Мы будем настаивать на проведении министерского заседания с участием министра (иностранных дел России – 24 канал) Лаврова,

– подчеркнул глава МИД.

Что этому предшествовало

11 ноября должны были провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел. Однако представитель России Сергей Лавров 8 ноября отказался участвовать в переговорах. Мол, нет согласованного итогового документа.

Во Франции и Германии такие действия Кремля назвали "неправильной позицией". Они подчеркнули, что именно Россия предлагала встречу на уровне министров, а потом сама от нее и отказалась.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кремль в очередной раз продемонстрировал, что именно он блокирует переговоры. Пресс-секретарь Владимира Зеленского призвал Россию к сотрудничеству ради мира на Донбассе. "Москва должна внести свой вклад в достижение мира", – сказал Никифоров.

"Нормандская четверка", то есть президенты Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель, последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года. Следующая встреча должна была состояться в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. С тех пор Кремль блокирует проведение саммита. В то же время переговоры на уровне советников не дают особого результата.