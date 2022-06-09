Не дает поспать: в Белгородской области снова пожаловались на утренний "хлопок"
Россияне продолжают сетовать. Мол, из Украины утром 9 июня была обстреляна Белгородская область.
Как сообщают росСМИ со ссылкой на местного губернатора, "хлопок" слышали в Хотмыжске Гайворонского района. По этому населенному пункту, убежден он, открывали огонь из Украины, передает 24 канал.
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Выбиты окна и разрублены крыши и ограждения
В поселке от обстрелов вылетели окна в трех домах. Кроме того, известно о секущихся крышах, а также ограждениях. Как сообщили местные власти, сейчас работают оперативники. Целый губернатор уже пообещал, что на следующий день займутся восстановлением. По-видимому, подорожник будут прикладывать.
Интересно, что "хлопок" слышали не только в Хотмыжске. В 05:30 утра жители Таврова и Умного (иронически так называть населенный пункт в России) очнулись от взрывов. Заметим, что эти два населенных пункта расположены в 60 и 70 километрах от того же поселка с выбитыми окнами.
В Белгородской области утро началось с "хлопка" / Скриншот карты
Вскоре в местных телеграмм-каналах появилась информация, что это был совсем не "хлопок". Мол, жители с самого утра услышали преодоление звукового барьера. Или до них дошло эхо того, как в Кремле пылает от "успешного проведения спецоперации". Как бы там ни было, но в России может появиться новое словосочетание, которым будут обозначать взрывы в стране.
"Легкое предприятие" в России работает по полной
В последнее время жители страны-агрессорки все чаще слышат "хлопок". На днях стало известно, что в той же Белгородской области горел склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня . Горожане уже сетуют, что это произошло из-за халатности. Мы же плакаться не будем, ведь благодаря этому нашу страну смогут хотя бы меньше обстреливать враги.
А произошло это просто и банально. Известно, что два захватчика работали неподалеку от боеприпасов для РСЗО. Поскольку они не придерживались "мер пожарной безопасности", то и возникло возгорание. Вскоре слышали уже сами взрывы. Тогда местный губернатор отметил отсутствие жертв и разрушений.
Тем временем коллаборант Владимир Рогов из Запорожья озвучил типичное пропагандистское заявление . Он отметил, что Украина – внимание – планировала атаковать Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону и даже Симферополь. Мол, бить по этим городам наше государство планировало еще до начала полномасштабного вторжения.