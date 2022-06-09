Не дает поспать: в Белгородской области снова пожаловались на утренний "хлопок"

Россияне продолжают сетовать. Мол, из Украины утром 9 июня была обстреляна Белгородская область.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на местного губернатора, "хлопок" слышали в Хотмыжске Гайворонского района. По этому населенному пункту, убежден он, открывали огонь из Украины, передает 24 канал.

Читайте также ВСУ уничтожили бригаду россиян и ходят в контрнаступления в Херсонской области: основное за 106 день

Выбиты окна и разрублены крыши и ограждения

В поселке от обстрелов вылетели окна в трех домах. Кроме того, известно о секущихся крышах, а также ограждениях. Как сообщили местные власти, сейчас работают оперативники. Целый губернатор уже пообещал, что на следующий день займутся восстановлением. По-видимому, подорожник будут прикладывать.

Интересно, что "хлопок" слышали не только в Хотмыжске. В 05:30 утра жители Таврова и Умного (иронически так называть населенный пункт в России) очнулись от взрывов. Заметим, что эти два населенных пункта расположены в 60 и 70 километрах от того же поселка с выбитыми окнами.



В Белгородской области утро началось с "хлопка" / Скриншот карты

Вскоре в местных телеграмм-каналах появилась информация, что это был совсем не "хлопок". Мол, жители с самого утра услышали преодоление звукового барьера. Или до них дошло эхо того, как в Кремле пылает от "успешного проведения спецоперации". Как бы там ни было, но в России может появиться новое словосочетание, которым будут обозначать взрывы в стране.

"Легкое предприятие" в России работает по полной

В последнее время жители страны-агрессорки все чаще слышат "хлопок". На днях стало известно, что в той же Белгородской области горел склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня . Горожане уже сетуют, что это произошло из-за халатности. Мы же плакаться не будем, ведь благодаря этому нашу страну смогут хотя бы меньше обстреливать враги.

А произошло это просто и банально. Известно, что два захватчика работали неподалеку от боеприпасов для РСЗО. Поскольку они не придерживались "мер пожарной безопасности", то и возникло возгорание. Вскоре слышали уже сами взрывы. Тогда местный губернатор отметил отсутствие жертв и разрушений.

Тем временем коллаборант Владимир Рогов из Запорожья озвучил типичное пропагандистское заявление . Он отметил, что Украина – внимание – планировала атаковать Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону и даже Симферополь. Мол, бить по этим городам наше государство планировало еще до начала полномасштабного вторжения.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 9 июня: смотрите видео