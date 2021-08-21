Авария произошла утром на юге от города Рагенсбург. Автобус перевернулся, когда выезжал из автострады.

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Серьезные травмы получили 4 человека

В автобусе ехали 37 человек. Пострадали 14 человек. Четверо получили очень серьезные травмы, еще двое – в состоянии средней тяжести, в десяти пострадавших – легкие повреждения.

Водителю автобуса повезло: у него повреждений нет. Больше всего пострадали две женщины – в возрасте 21 и 47 лет и двое мужчин – 48 и 52 года.

За пассажирами выслали запасной автобус

За пассажирами, которые не получили травм, приедет запасной автобус. Другие – нуждаются в наблюдении врачей.

Обратите внимание! Полиция проводит расследование аварии, ведь никакого другого транспортного средства на месте ДТП не было.

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