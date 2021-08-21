Авария произошла утром на юге от города Рагенсбург. Автобус перевернулся, когда выезжал из автострады.
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Серьезные травмы получили 4 человека
В автобусе ехали 37 человек. Пострадали 14 человек. Четверо получили очень серьезные травмы, еще двое – в состоянии средней тяжести, в десяти пострадавших – легкие повреждения.
Водителю автобуса повезло: у него повреждений нет. Больше всего пострадали две женщины – в возрасте 21 и 47 лет и двое мужчин – 48 и 52 года.
За пассажирами выслали запасной автобус
За пассажирами, которые не получили травм, приедет запасной автобус. Другие – нуждаются в наблюдении врачей.
Коротко о последних масштабных авариях в мире:
- Близ Нью-Йорка разбился туристический автобус, в салоне были более 50 человек. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
- В Венгрии тоже перевернулся автобус с туристами. Авария унесла жизни 8 человек, еще около 50 пострадали.
- Похожая авария произошла и в Турции. На этот раз в ДТП попал рейсовый автобус. Пострадали около 30 человек.
- В польской Познани не разминулись два трамвая. Травмы получили несколько десятков пассажиров и водитель.