Автотроща сталась вранці на півдні від мсіта Рагенсбург. Автобус перекинувся, коли виїжджав з автостради.
До теми У США сталася моторошна ДТП з мігрантами: загинули 10 людей
Серйозні травми отримали 4 людей
В автобусі їхали 37 людей. Постраждали 14 людей. Четверо отримали дуже серйозні травми, ще двоє – у стані середньої важкості, у десятьох потерпілих – легкі ушкодження.
Водію автобуса пощастило: у нього пошкоджень немає. Найбільше постраждали двоє жінок – віком 21 та 47 років та двоє чоловіків – 48 та 52 роки.
За пасажирами вислали запасний автобус
За пасажирами, що не зазначили травм, приїде запасний автобус. Інші – потребують нагляду лікарів.
Коротко про останні масштабні аварії у світі:
- Поблизу Нью-Йорка розбився туристичний автобус, у салоні були понад 50 людей. Усіх їх госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.
- В Угорщині теж перевернувся автобус з туристами. Аварія забрала життя 8 людей, ще близько 50 постраждали.
- Схожа автотроща сталась і в Туреччині. Цього разу у ДТП потрапив рейсовий автобус. Постраждали близько 30 осіб.
- У польській Познані не розминулись два трамваї. Травми отримали кілька десятків пасажирів та водій.