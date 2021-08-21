Автотроща сталась вранці на півдні від мсіта Рагенсбург. Автобус перекинувся, коли виїжджав з автостради.

До теми У США сталася моторошна ДТП з мігрантами: загинули 10 людей

Серйозні травми отримали 4 людей

В автобусі їхали 37 людей. Постраждали 14 людей. Четверо отримали дуже серйозні травми, ще двоє – у стані середньої важкості, у десятьох потерпілих – легкі ушкодження.

Водію автобуса пощастило: у нього пошкоджень немає. Найбільше постраждали двоє жінок – віком 21 та 47 років та двоє чоловіків – 48 та 52 роки.

За пасажирами вислали запасний автобус

За пасажирами, що не зазначили травм, приїде запасний автобус. Інші – потребують нагляду лікарів.

Зверніть увагу! Поліція проводить розслідування аварії, адже жодного іншого транспортного засобу на місці ДТП не було.

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