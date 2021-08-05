Досить серйозні травми у 6 осіб, важкопоранених оправили до лікарень. Серед них і водій трамвая, який застряг у транспорті. Визволяли його рятувальники з допомогою спецобладнання.

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Для визволення водія використали спецобладнання

Ми використали спеціалізоване гідравлічне обладнання, щоб якомога швидше визволити машиніста з кабіни,

– повідомив старший капітан Міхал Куцерський.

Для того, аби доправити пораненого водія до лікарні, довелось викликати вертоліт медично-рятувальної служби. Поки що правоохоронці кажуть: попередня причина аварії – людська помилка.

Один трамвай наїхав на задню частину іншого

Водій трамвая №12 наїхав на задню частину трамвая №7. Нараз рух транспорту на цій ділянці зупинили. Через це у районі – значні затори.

Дивіться фото з місця аварії / Фото RMF24:

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