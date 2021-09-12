"Не думает о будущем": спикер Госдумы удивлен заявлением Зеленского о войне с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятной полномасштабной войне с Россией вызвало удивление у спикера российской Госдумы Вячеслава Володина. Российский политик традиционно упомянул "один народ" и другие выдумки пропаганды.

Володин считает, что Зеленский намеренно создает бездну между "братскими народами", ведь по его мнению в Украине большинство населения разговаривает на русском языке.

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Зеленский не думает о совместном будущем

Спикер российской Государственной Думы убежден, что Владимир Зеленский заявлениями о полномасштабной войне разделяет "один народ" и не думает о том, как строить общее будущее Украины и России.

Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой длинной, где большинство людей знает русский язык и разговаривает на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем,

– заявил Володин.

Также российский политик обвинил украинского президента в том, что тот увеличивает количество проблем для своего народа. Кроме того, Володин уверен, что "один народ" живет в разных странах "из-за таких политиков как Зеленский".

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Володин говорит о полномасштабной войне

На что точно стоит обратить внимание, так это на то, что спикер Госдумы активно использует в своем заявлении словосочетание "полномасштабная война". То есть Володин не отрицает того факта, что между Россией и Украиной уже идет война. Также он намекнул на "плохой мир".

Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны. Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли – должен понимать, что плохой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной,

– добавил Володин.

Также российский спикер заявил, что странам ЕС нужно обратить внимание на действия Зеленского, ведь они "создадут проблемы" для европейских стран и могут втянуть их в войну.

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