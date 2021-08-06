Не думаю, что появится возможность наказать Порошенко, – Чумак о расследовании "Иловайска"

Все решения во время боевых действий за Иловайск принимались на уровне генерального штаба, командиров бригад. Поэтому за любые ошибки отвечать должны они, а не Петр Порошенко.

Несмотря на то, что, согласно Конституции, он в 2014 году был Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки Виктор Чумак.

К теме Офис генпрокурора рассекретит материалы дел об Иловайской трагедии

Бывший заместитель Рябошапки отреагировал на заявление Венедиктовой относительно Иловайска.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала рассекретить материалы производств по Иловайской трагедии. И подчеркнула, что украинцы должны знать правду. Впрочем, экс-заместитель Рябошапки считает, что расследование не касается пятого президента.

Не думаю, что появится какая-то возможность наказать непосредственно Порошенко,

– отметил он.

И подчеркнул, что категорически против того, чтобы за ошибки, которые не являются государственной изменой или прямой трусостью, привлекали военнослужащих к уголовной ответственности. Ведь люди перестанут принимать сложные решения, потому что будут бояться. Ведь за ошибки во время боевых действий их потом смогут привлечь к уголовной ответственности.

По мнению Чумака, к расследованию Иловайска не может быть применена категория дел касательно небрежного отношения к службе. Ведь это происходило во время боевых действий. И командиры принимали решение, исходя из той ситуации, которая там была.

Он рассказал, что знаком с этим делом, которое преимущественно расследовалось на 90% как относительно российской агрессии в отношении Украины. Именно в отношении тех российских сил, которые участвовали со стороны России в Иловайской операции. Сейчас уже есть подозрения относительно нескольких российских военных начальников. Оно расследовалось именно в этом контексте.

"Если мы хотим превратить его в политическое преследование, тогда это уже решение генеральной прокуратуры и политического руководства", – подчеркнул бывший заместитель Рябошапки.

Чумак прокомментировал заявление Венедиктовой по Иловайской трагедии: видео

Иловайская трагедия: что стоит знать

Боевые действия за город Иловайск, что в Донецкой области, продолжались с 6 по 31 августа 2014 года.

29 августа украинские защитники попали в окружение под Иловайском. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить наши бойцы.

В результате боевых действий погибли 366 человек. 429 наших военнослужащих получили ранения, еще 300 – попали в плен.

Офис генпрокурора 4 августа 2021 года объявил подозрение двум российским генералам из-за Иловайского котла

Украина также передала доказательства о совершении военных преступлений Россией в Офис прокурора Международного суда.

Что известно об Иловайской трагедии: смотрите видео