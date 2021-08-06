Попри те, що, згідно з Конституцією, він у 2014 році був Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній заступник генерального прокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

До теми Офіс генпрокурора розсекретить матеріали справ про Іловайську трагедію

Ексзаступник Рябошапки відреагував на заяву Венедіктової щодо Іловайська

Генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла розсекретити матеріали проваджень щодо Іловайської трагедії. І підкреслила, що українці повинні знати правду. Втім, ексзаступник Рябошапки вважає, що розслідування не стосується п'ятого президента.

Не думаю, що з'явиться якась можливість покарати безпосередньо Порошенка,

– відзначив він.

І наголосив, що категорично проти того, щоб за помилки, які не є державною зрадою чи прямим боягузтвом, притягували військовослужбовців до кримінальної відповідальності. Адже люди перестануть приймати складні рішення, бо боятимуться. Адже за помилки під час бойових дій їх потім зможуть притягнути до кримінальної відповідальності.

На думку Чумака, до розслідування Іловайська не може бути застосована категорія справ щодо недбалого ставлення до служби. Адже це відбувалося під час бойових дій. І командири приймали рішення, виходячи з тієї ситуації, яка там були.

Він розповів, що знайомий з цією справою, яка переважно розслідувалася на 90% як щодо російської агресії стосовно України. Саме стосовно тих російських сил, які брали участь з боку Росії в Іловайській операції. Наразі вже є підозри щодо декількох російських військових начальників. Вона розслідувалася саме в цьому контексті.

"Якщо ми хочемо перетворити її на політичне переслідування, тоді це вже рішення генеральної прокуратури і політичного керівництва", – наголосив ексзаступник Рябошапки.

Чумак прокоментував заяву Венедіктової щодо Іловайської трагедії: відео

Іловайська трагедія: що варто знати

Бойові дії за місто Іловайськ, що в Донецькій області, тривали з 6 по 31 серпня 2014 року.

29 серпня українські захисники потрапили в оточення під Іловайськом. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити наші бійці.

Внаслідок бойових дій загинуло 366 осіб. 429 наших військовослужбовців отримали поранення, ще 300 – потрапили в полон.

Офіс генпрокурора 4 серпня 2021 року оголосив підозру двом російським генералам через Іловайський котел

Україна також передала докази про скоєння воєнних злочинів Росією до Офісу прокурора Міжнародного суду.

Що відомо про Іловайську трагедію: дивіться відео