Не двусторонние: в переговорах США и России интересы Украины представит Вашингтон

Созданная Россией напряженная ситуация вокруг Украины отразилась и на глобальной международной политике. Сейчас Кремль требует у США "гарантий безопасности".

Владимир Путин хочет добиться того, чтобы Запад документально пообещал нерасширение НАТО на Восток. Эта тема, как уверяют в России, будет центральной на последующих переговорах с США.

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Переговоры США и России: кто будет представлять интересы Украины

Когда именно состоятся переговоры между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне (между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным) пока неизвестно.

С обеих сторон раздаются осторожные предположения, что в ближайшее время лидеры еще раз поговорят по телефону (один такой разговор уже состоялся 7 декабря). А потом – возможно, уже в январе – они встретятся вживую.

Глава Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко прокомментировал ситуацию украинским журналистам. По его словам:

Переговоры России и США фактически будут трехсторонними – интересы Киева будет представлять Вашингтон.

– интересы Киева будет представлять Вашингтон. А трактовка России этих переговоров как двусторонних – не более чем интерпретация Путина для внутренней пропаганды .

. США же неоднократно заявляли, что не будут принимать какие-либо решения в обход Украины и ставить ее перед фактом.

По сути, эти переговоры США – Россия будут трехсторонними. Украина там будет представлена ​​Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию,

– заверил Мережко.

Обратите внимание:

Посольство США в годовщину признания независимости Украины заявило, что отношения стран сейчас крепки как никогда.

Тем временем в России заявляют, что на переговорах со США будет идти речь именно о "нерасширении НАТО".

Важное видео: итоги переговоров Путина и Байдена начала декабря