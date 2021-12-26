Не двусторонние: в переговорах США и России интересы Украины представит Вашингтон

26 декабря 2021 , 01:05
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Источник:

"РБК-Украина"

Созданная Россией напряженная ситуация вокруг Украины отразилась и на глобальной международной политике. Сейчас Кремль требует у США "гарантий безопасности".

Владимир Путин хочет добиться того, чтобы Запад документально пообещал нерасширение НАТО на Восток. Эта тема, как уверяют в России, будет центральной на последующих переговорах с США.

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Переговоры США и России: кто будет представлять интересы Украины

Когда именно состоятся переговоры между Вашингтоном и Москвой на самом высоком уровне (между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным) пока неизвестно.

С обеих сторон раздаются осторожные предположения, что в ближайшее время лидеры еще раз поговорят по телефону (один такой разговор уже состоялся 7 декабря). А потом – возможно, уже в январе – они встретятся вживую.

Глава Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко прокомментировал ситуацию украинским журналистам. По его словам:

  • Переговоры России и США фактически будут трехсторонними – интересы Киева будет представлять Вашингтон.
  • А трактовка России этих переговоров как двусторонних – не более чем интерпретация Путина для внутренней пропаганды.
  • США же неоднократно заявляли, что не будут принимать какие-либо решения в обход Украины и ставить ее перед фактом.

По сути, эти переговоры США – Россия будут трехсторонними. Украина там будет представлена ​​Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию,
– заверил Мережко.

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Автор: Олесь Друкач