Не ехать автомобилем в лес и не разводить костры: ГСЧС предупредили о пожарной опасности

7 октября 2021 , 13:32
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ГСЧС

В ближайшие дни в нескольких регионах Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призвали быть осторожными жителей южных и части западных и восточных областей.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в Украине в течение 7 – 9 октября.

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Спасатели отметили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать:

  • в южных регионах,
  • в Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Черновицкой,
  • Винницкой,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой областях.

В ГСЧС также напомнили правила поведения во время чрезвычайного уровня пожарной опасности. Следовательно, запрещается:

  • заезжать автомобилем в лес;
  • разводить открытый огонь в лесах и на полях;
  • оставлять окурки, спички, промасленное тряпье на сухой травянистой подстилке;
  • выжигать мусор, стерню и послеуборочные остатки на полях.


Где будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентра

Украину накроют заморозки

Ночью 7 октября территорию Украины накроют заморозки. Они обойдут только Закарпатье и Юг. Температура воздуха будет достигать 0..+5 градусов. В ГСЧС предупредили о первом уровне опасности, то есть желтом.

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Какой будет погода 7 октября

Погода в Украине в четверг, 7 октября, будет прохладной и ветреной. Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов, кое-где будут заморозки. В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду.

Автор: Альона Захарова