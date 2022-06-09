Не HIMARSом единым: друзья Украины приготовили для оккупантов еще один адский "сюрприз"

А не маловато ли нам передают международные партнеры реактивных систем залпового огня? В СМИ только и гуляет указанная численность в четыре единицы HIMARS, ставящая многих в диссонанс и тупик. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

"Близнец" HIMARSа тоже будет в Украине

Да, действительно, много кто обратил внимание именно на это количество объявленных к передаче Украине систем М142 HIMARS. Казалось бы, всего четыре единицы – это шутка? Нет, не шутка. И нужно понимать насколько.

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Прежде всего в СМИ очень часто вспоминают про славноизвестную реактивную систему залпового огня М142 HIMARS, но намного реже про М270. А ведь это фактически одна и та же пусковая, просто на разных шасси и с количеством заряжаемых пакетов.

М270 – это реактивная система залпового огня на гусеничном шасси М2 "Брэдли" с двумя пусковыми утсновками на шесть ячеек для реактивных боеприпасов каждая (суммарно 12 ракет) либо на одну тактическую ракету (суммарно две тактические ракеты). М142 HIMARS – это аналогичная реактивная система залпового огня, но на колесном шасси тактического грузовика М1140 с одной пусковой установкой 6/1 соответственно.

И вот тут самое интересное. Когда заговорили о передаче Украине данных реактивных систем залпового огня, то и вправду указали всего четыре единицы М142 HIMARS. Также упомянули о передаче четырех реактивных систем залпового огня М270 от Великобритании, четырех – от Германии, а в американской прессе в качестве передачи упоминается как М142, так и М270.

Как видим, ничего не понятно, кроме того, что самих комплексов будет больше четырех, а сколько, от кого и когда? Наверное, это неуместная информация для открытого доступа, потому и никакой конкретики.

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Оккупанты почувствуют разницу

Но даже если говорить о столь ограниченном количестве реактивных систем залпового огня, то что они нам дадут даже в таком количестве?

Напомню, что данные системы высокоточные, с отклонением от цели не более 5 метров и дальнобойные – 70 километров дальность поражения. В американской армии их называют 70-километровой снайперской винтовкой.

Рассмотрим конкретный пример. На сегодняшний день ВСУ подошли вплотную к населенному пункту Козачья Лопань, что у самой российской границы, и российские оккупанты не намерены оставлять этот населенный пункт без боя. Для них это – последний рубеж перед полной потерей контроля к северу от Харькова.

С другой стороны, размещение, например, М270 в районе Харькова позволило бы наносить высокоточные удары по объектам оккупантов, их позициям и складам, дабы упростить передовым подразделениям ВСУ задачу по освобождению данного населенного пункта.

Фактически батарея М270 с периодической сменой позиций, дабы избегать ответного огня и огневым потенциалом залпа 48 реактивных боеприпасов, в течение суток решила бы вопрос обороноспособности оккупантов в Козачей Лопани.

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Аналогично из района Харькова данная батарея сможет отрабатывать цели в районе Балаклеи, Изюма и прочих временно оккупированных населенных пунктов.

Это я рассмотрел лишь один из вариантов применения данных комплексов на раннем этапе с максимальным буфером безопасности, в десятки километров от линии фронта.

Интригу сохранят до победы

То есть даже в небольшом количестве данные системы смогут довольно эффективно влиять на определенные направления. Не фронт в целом, а именно направления. И эти батареи не будут лишними либо на Харьковском плацдарме, либо Херсонском. Но будет ли это последняя поставка – нет.

Мы прекрасно должны понимать, что та доля информации, которая к нам поступает и которую мы имеем возможность открыто обсуждать, не соответствует ее реальной полноте.

По моему скромному убеждению, для оказания круглосуточного давления на всех плацдармах боевых действий в круглосуточном режиме нам нужно не менее 80 реактивных систем залпового огня М270. Именно М270. Можно и больше.

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Понимают ли это международные партнеры Украины? Уверен, что понимают. А вот какие будут по этому поводу приняты реальные решения, в реальном информационном потоке мы узнаем тоже не скоро.

В любом случае, 12 – 16 пусковых установок на первое время – лиха беда начало. Причем беда именно тем подразделениям оккупантов, по которым они будут применяться.

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