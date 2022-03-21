Не хочет переговоров с Зеленским, – военный эксперт сказал, чего добивается Путин

Глава Кремля, который начал полномасштабную войну в Украине, так и не хочет встретиться с Владимиром Зеленским. Дело в том, что Путин хочет совсем других переговоров.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, российский диктатор желает совсем другого.

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Жданов: Путин хочет поднять себя на международной арене

Как отметил военный эксперт, все действия Путина направлены на то, чтобы как можно выше поднять планку полномасштабной войны в Украине, которую он же начал.

Чтобы он не садился за стол переговоров с Владимиром Зеленским, а чтобы его просили Джо Байден, руководители "Большой семерки" или ООН сесть за стол переговоров. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов отметил, что президент страны-агрессора желает превратить войну России против Украины в "мировую войну". Именно поэтому глава Кремля и не хочет никаких прямых переговоров с украинским президентом.

Он (Путин – 24 канал) хочет поднять себя в уровне на международной политической арене,

– считает военный эксперт.

Напомним, что Владимир Зеленский вполне готов к встрече с Путиным. Если президент России все-таки решится на личные переговоры, то их можно организовать в любой момент, уверен министр иностранных дел Украины.

Прямые переговоры, к слову, поддерживает три четверти украинцев. Речь идет о 74% украинцев, хоть четверть выступает против. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".