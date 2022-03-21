Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російський диктатор бажає зовсім іншого.

До теми Всі переговори з Путіним безглузді, він не збирається зупинятися

Жданов: Путін хоче підняти себе на міжнародній арені

Як відзначив військовий експерт, усі дії Путіна направлені на те, щоб якомога вище підняти планку повномасштабної війни в Україні, яку він же розпочав.

Щоб він не сідав за стіл перемовин із Володимиром Зеленським, а щоб його просили Джо Байден, очільники "Великої сімки" чи ООН сісти за стіл переговорів. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов зазначив, що президент країни-агресорки бажає перетворити війну Росії проти України на "світову війну". Саме тому очільник Кремля і не хоче ніяких прямих перемовин з українським президентом.

Він (Путін – 24 канал) хоче підняти себе в рівні на міжнародній політичній арені,

– вважає військовий експерт.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський цілком готовий до зустрічі з Путіним. Якщо президент Росії таки наважиться на особисті переговори, то їх можна організувати у будь-який момент, певен міністр закордонних справ України.

Прямі переговори, до слова, підтримують три чверті українців. Мовиться про 74% українців, хоч чверть виступає проти. Про це свідчать результати опитування соцгрупи "Рейтинг".