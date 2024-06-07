Не хотел бы говорить этого прессе: Зеленский рассказал Байдену о боях на Харьковщине

Новостью дня 7 июня стала встреча Зеленского и Байдена. В Белом доме привели некоторые ее детали, в частности разговор о ситуации в Харьковской области.

Зеленский о ситуации на Харьковщине

Я хочу сегодня поговорить об усилении Харьковской области. Вы уже сказали, что это очень важно. И ваши решения имели очень, очень положительное влияние. Я не хочу делиться этим – всем, всеми деталями – с прессой. Простите. Но я думаю, что есть некоторые детали с поля боя, которые вы должны услышать от нас. Мы благодарны за это,

– высказался президент.

Также он сказал, что во время диалога вели речь о противовоздушной обороне "полностью на нашей территории". Но не предоставил подробностей.

Зеленский поблагодарил США, что они все же примут участие в Саммите мира, пусть и не на уровне Байдена, а на уровне вице-президента. Ранее говорилось, что замесит Байдена приедет Камала Харрис.