Не хотел бы говорить этого прессе: Зеленский рассказал Байдену о боях на Харьковщине
Источник:Белый дом
Новостью дня 7 июня стала встреча Зеленского и Байдена. В Белом доме привели некоторые ее детали, в частности разговор о ситуации в Харьковской области.
Зеленский о ситуации на Харьковщине
Я хочу сегодня поговорить об усилении Харьковской области. Вы уже сказали, что это очень важно. И ваши решения имели очень, очень положительное влияние. Я не хочу делиться этим – всем, всеми деталями – с прессой. Простите. Но я думаю, что есть некоторые детали с поля боя, которые вы должны услышать от нас. Мы благодарны за это,
– высказался президент.
Также он сказал, что во время диалога вели речь о противовоздушной обороне "полностью на нашей территории". Но не предоставил подробностей.
Зеленский поблагодарил США, что они все же примут участие в Саммите мира, пусть и не на уровне Байдена, а на уровне вице-президента. Ранее говорилось, что замесит Байдена приедет Камала Харрис.