Український президент натякнув, що йдеться про дозвіл завдавати ударів по Росії. Міністр оборони США Ллойд Остін раніше розповів, які можливості надали Україні.

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Зеленський про ситуацію на Харківщині

Я хочу сьогодні поговорити про посилення Харківської області. Ви вже сказали, що це дуже важливо. І ваші рішення мали дуже, дуже позитивний вплив. Я не хочу ділитися цим – усім, всіма деталями – з пресою. Вибачте. Але я думаю, що є деякі деталі з поля бою, які ви маєте почути від нас. Ми вдячні за це,

– висловився президент.

Також він сказав, що під час діалогу вели мову про протиповітряну оборону "повністю на нашій території". Але не надав подробиць.

Зеленський подякував США, що вони все ж візьмуть участь у Саміті миру, нехай і не на рівні Байдена, а на рівні віце-президента. Раніше мовилося, що замісить Байдена приїде Камала Гарріс.