"Не хотели слышать": Байден вспомнил, как предупреждал Киев о войне, в ОП уже ответили

Президент США Джо Байден припомнил, как предупреждал руководство Украины об угрозе войны. Мол, тогда его слова проигнорировали. На это уже отреагировали в Офисе Президента.

Джо Байден подчеркнул, что его слова для многих казались чем-то невозможным. Всем казалось, что он преувеличивает вероятную угрозу.

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Байден подчеркнул, что его никто не хотел слышать

Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения. Не было никаких колебаний. И Зеленский не хотел этого слышать, и многие тоже,

– подчеркнул Байден.

В то же время президент США засыпал обвинениями главы Кремля Владимира Путина. По словам Джо Байдена, он причастен к попытке уничтожить не только украинскую нацию, но и культуру. Более того, он подчеркнул, что диктатор считает Киев "резиденцией матушки-России".

Украина до вторжения просила о санкциях

Спикер президента Сергей Никифоров прокомментировал заявления Джо Байдена. В комментарии изданию Liga.net подчеркнул, что руководство нашей страны просило о санкциях против России еще до ее полномасштабного вторжения. Но этого партнеры нашего государства, к сожалению, "не хотели слышать".

Он напомнил, что к началу войны Владимир Зеленский и Джо Байден провели три – четыре телефонных разговора. Во время них президенты стран размышляли над ситуацией, которая может произойти.

Поэтому фраза "не хотела слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если вы помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации,

– подчеркнул Никифоров.

Поскольку санкции против России начали вводить только после полномасштабного вторжения, наше государство потеряло очень много драгоценного времени. Теперь еще и усложняется ситуация торможением предоставления тяжелого вооружения.

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Подоляк еще раз призвал дать Украине оружие

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк снова обратился к Западу . Он попросил предоставить нашему государству необходимое оружие. Это продемонстрирует, какова на самом деле "вторая армия мира". Пока же если и добивается успехов, то это становится возможным только потому, что у него больше оружия и живой силы.

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