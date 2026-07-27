Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига написал на своей странице в X.

Как Украина прокомментировала угрозы Ирану?

В Киеве отмечают, что угрозы Тегерана безосновательны, ведь Иран является прямым соучастником российской агрессии против Украины, потому что с начала полномасштабного вторжения поставляет России вооружение, которым убивают украинцев.

Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН,

– заявил Сибига.

Он также отметил, что своими заявлениями Тегеран пытается отвлечь внимание международного сообщества от российского террора против гражданского судоходства в Черном море, представляющего угрозу мировой продовольственной безопасности.

По словам министра, эти попытки без успеха. Сибига подчеркнул, что атаки России на свободу мореходства станут одной из главных тем срочного заседания Совета Безопасности ООН, и Украина ожидает решительной реакции международного сообщества.

Напомним, Иран уже неоднократно угрожал Украине. Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.