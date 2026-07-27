Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига написал на своей странице в X.
Как Украина прокомментировала угрозы Ирану?
В Киеве отмечают, что угрозы Тегерана безосновательны, ведь Иран является прямым соучастником российской агрессии против Украины, потому что с начала полномасштабного вторжения поставляет России вооружение, которым убивают украинцев.
Иран не имеет права притворяться жертвой, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН,
– заявил Сибига.
Он также отметил, что своими заявлениями Тегеран пытается отвлечь внимание международного сообщества от российского террора против гражданского судоходства в Черном море, представляющего угрозу мировой продовольственной безопасности.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
По словам министра, эти попытки без успеха. Сибига подчеркнул, что атаки России на свободу мореходства станут одной из главных тем срочного заседания Совета Безопасности ООН, и Украина ожидает решительной реакции международного сообщества.
Напомним, Иран уже неоднократно угрожал Украине. Тегеран обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море.