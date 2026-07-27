Про це виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в X.

Як Україна прокоментувала погрози Ірану?

У Києві зазначають, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран є прямим співучасником російської агресії проти України, бо від початку повномасштабного вторгнення постачає Росії озброєння, яким убивають українців.

Іран не має права вдавати жертву, не кажучи вже про те, щоб виправдовувати свої погрози абсурдними посиланнями на Статут ООН,

– заявив Сибіга.

Він також зазначив, що своїми заявами Тегеран намагається відвернути увагу міжнародної спільноти від російського терору проти цивільного судноплавства в Чорному морі, який становить загрозу світовій продовольчій безпеці.

За словами міністра, ці спроби не матимуть успіху. Сибіга підкреслив, що атаки Росії на свободу мореплавства стануть однією з головних тем термінового засідання Ради Безпеки ООН, і Україна очікує рішучої реакції міжнародної спільноти.

Нагадаємо, Іран вже неодноразово погрожував Україні. Тегеран звинуватив Київ в атаці на торговельне судно в Каспійському морі.