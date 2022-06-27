Не исключаем, – Кличко об угрозе новой атаки на Киев
Повторное вторжение с территории Беларуси возможно. В Киеве уже готовятся к такому развитию событий, в частности укрепляют рубежи. Однако власти надеются, что этого не произойдет.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона 27 июня, передает 24 канал.
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На вопрос, возможен ли сценарий 24 февраля, когда российские войска ушли с территории Белоруссии и достаточно ли укреплены рубежи, Виталий Кличко отметил, что военное руководство готово ко всем возможным вариантам.
Я лично много раз уезжал проверял. Но давайте откровенно, этот вопрос не ко мне, несмотря на то, что я вхожу в оборонный совет Киева. Это вопрос к военному руководству, которое уверяет, что сил достаточно, укрепления сделаны,
– отметил Кличко.
О возможном повторном вторжении с территории Беларуси, Кличко выразил надежду, что его не будет, но подчеркнул, что власти рассматривают разные варианты развития событий и не исключают и этого.
Кратко о вероятном обострении
Из Беларуси продолжают поступать нелестные новости – у границы с Украиной проводят учения, расконсервируют старую технику и даже роют окопы.
Так, с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Кроме возвращения в Гомель одновременно россияне планируют нарастить численность оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.
Украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила у Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД.
Еще две недели назад украинские пограничники сообщили, что Беларусь разместила у Украины 7 своих батальонов и привлекла подразделения МВД.
Вчера президент Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы оккупантов. Он отметил, что Россия хочет затянуть белорусскую армию в войну против Украины.
Что говорят силовые структуры:
- В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы , чтобы расфокусировать и оттянуть Вооруженные Силы Украины.
- В Генштабе тоже признают, что возможность наступления белорусских войск остается. В частности, вчера, 26 июня, в оперативной сводке сообщили, что вражеские ВРГ готовятся к наступлению на Волынском и Полесском направлениях. .
- Ранее в ГУР сообщали, что белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки . То есть вторжение со стороны Беларуси возможно, если Россия вернет туда свои войска.