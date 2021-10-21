Не экологично: Путин придумал новый аргумент против транзита газа через Украину

Владимир Путин придумал новый агрумент против увеличения поставок газа в Европу через ГТС Украины. В частности он назвал "Северный поток-2" более экологичным.

Глава Кремля заявил, что от поставок газа по дну Балтийского моря выбросов в несколько раз меньше. Об этом Владимир Путин заявил 21 октября.

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Путин придумал новую причину против увеличения поставок газа в Европу через Украину

Газопровод "Северный поток-2" – это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины,

– сказал президент России.

Путин назвал газотранспортную систему Украины "старенькой уже". Более того, он апеллировал к экологам, которые якобы "должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы".

Кстати, 13 октября, Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу могут прекратить. Президент государства-агрессора убеждал, мол, украинская ГТС может "просто лопнуть" при увеличении давления.

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