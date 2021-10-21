Не экологично: Путин придумал новый аргумент против транзита газа через Украину
Владимир Путин придумал новый агрумент против увеличения поставок газа в Европу через ГТС Украины. В частности он назвал "Северный поток-2" более экологичным.
Глава Кремля заявил, что от поставок газа по дну Балтийского моря выбросов в несколько раз меньше. Об этом Владимир Путин заявил 21 октября.
К теме Сначала – запуск "Северного потока-2": Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу
Путин придумал новую причину против увеличения поставок газа в Европу через Украину
Газопровод "Северный поток-2" – это современные технологии... Движение газа по дну Балтийского моря вообще без выбросов происходит... В 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзите через ГТС Украины,
– сказал президент России.
Путин назвал газотранспортную систему Украины "старенькой уже". Более того, он апеллировал к экологам, которые якобы "должны были бы сказать, что ее нужно закрыть, а они требуют увеличить объемы".
Кстати, 13 октября, Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в Европу могут прекратить. Президент государства-агрессора убеждал, мол, украинская ГТС может "просто лопнуть" при увеличении давления.
Коротко о транзите российского газа через Украину
- 15 октября генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон заявил, что украинская газотранспортная система готова наращивать объемы транзита газа из России в Европу. Более того, мощностей украинской ГТС хватит, чтобы перекрыть мощности "Северный поток-2". Он заявил, что Украина готова транспортировать дополнительно значительные объемы газа, которые превышают мощность "ПП-2".
- Кстати, у Украины и России есть подписанный контракт на транзит газа до 2024 года. 23 сентября "Газпром" заявил, что готов выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу "на 100% и более", и этот газ Европа должна сначала купить. Особенно если там хотят, чтобы и после 2024 года сохранялся транзит топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины.
- Однако на самом деле российский "Газпром" с начала 2021 года трижды уменьшал объемы транзита газотранспортной системой Украины.