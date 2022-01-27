Не касками едиными: Германия обещает помочь Украине построить бункер
Источник:Укринформ
В Германии утверждают, что помогают Украине перед возможной агрессией России. Однако делают это довольно странным способом. Сначала Берлин заявил, что предоставит украинцам каски, а теперь пообещал помочь с защитным бункером под Одессой.
Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В Бундестаге провели дебаты, посвященные военным угрозам в Украине.
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Бербок заверила о поддержке Украины
Германия поддерживает Украину в военном плане. А именно, и я хотела бы об этом четко заявить здесь, чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные шлемы,
– сказала глава МИД.
Бербок добавила, что вопрос касается и "защитного бункера под Одессой". Якобы несколько дней назад в Берлине получили призыв о его восстановлении. Уже вскоре немецкие представители посетят объект.
В Берлине снова напомнили о финансовой помощи Украине
Бербок снова напомнила о помощи, которую Германия раньше оказывала Украине. В частности, речь идет об участии украинских офицеров в программах немецкого Минобороны. Также министр отметила поддержку в рамках трастового фонда НАТО.
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Германия отказалась от поставок оружия Украине: коротко
- О том, что Германия не планирует поставлять оборонное вооружение в Украину, Бербок заявила еще 17 января.
- Такую позицию Берлина подвергли критике западные страны.
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это поведение немцев "украинцы будут помнить десятилетиями".
- Правда, недавно Бербок сообщила, что военную помощь окажут касками.
Смотрите видео о том, что Германия передаст Украине 5 тысяч касок: