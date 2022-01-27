Не касками едиными: Германия обещает помочь Украине построить бункер

27 января 2022 , 18:46
Читати новину українською

Источник:

Укринформ

В Германии утверждают, что помогают Украине перед возможной агрессией России. Однако делают это довольно странным способом. Сначала Берлин заявил, что предоставит украинцам каски, а теперь пообещал помочь с защитным бункером под Одессой.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В Бундестаге провели дебаты, посвященные военным угрозам в Украине.

К теме Большинство немцев выступают против поставки оружия Украине

Бербок заверила о поддержке Украины

Германия поддерживает Украину в военном плане. А именно, и я хотела бы об этом четко заявить здесь, чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные шлемы,
– сказала глава МИД.

Бербок добавила, что вопрос касается и "защитного бункера под Одессой". Якобы несколько дней назад в Берлине получили призыв о его восстановлении. Уже вскоре немецкие представители посетят объект.

В Берлине снова напомнили о финансовой помощи Украине

Бербок снова напомнила о помощи, которую Германия раньше оказывала Украине. В частности, речь идет об участии украинских офицеров в программах немецкого Минобороны. Также министр отметила поддержку в рамках трастового фонда НАТО.

Читайте также Премьер Польши разочарован реакцией Германии на угрозу России для Украины

Важно! Позиция правительства Германии неизменна – Берлин не будет поставлять Украине летальное вооружение.

Германия отказалась от поставок оружия Украине: коротко

Смотрите видео о том, что Германия передаст Украине 5 тысяч касок:

 

Автор: Ірина Пундор