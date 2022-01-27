Не касками едиными: Германия обещает помочь Украине построить бункер

В Германии утверждают, что помогают Украине перед возможной агрессией России. Однако делают это довольно странным способом. Сначала Берлин заявил, что предоставит украинцам каски, а теперь пообещал помочь с защитным бункером под Одессой.

Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В Бундестаге провели дебаты, посвященные военным угрозам в Украине.

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Бербок заверила о поддержке Украины

Германия поддерживает Украину в военном плане. А именно, и я хотела бы об этом четко заявить здесь, чтобы выполнить украинские пожелания, мы сейчас поставляем защитные шлемы,

– сказала глава МИД.

Бербок добавила, что вопрос касается и "защитного бункера под Одессой". Якобы несколько дней назад в Берлине получили призыв о его восстановлении. Уже вскоре немецкие представители посетят объект.

В Берлине снова напомнили о финансовой помощи Украине

Бербок снова напомнила о помощи, которую Германия раньше оказывала Украине. В частности, речь идет об участии украинских офицеров в программах немецкого Минобороны. Также министр отметила поддержку в рамках трастового фонда НАТО.

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Германия отказалась от поставок оружия Украине: коротко

О том, что Германия не планирует поставлять оборонное вооружение в Украину, Бербок заявила еще 17 января.

Такую позицию Берлина подвергли критике западные страны.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это поведение немцев "украинцы будут помнить десятилетиями".

Правда, недавно Бербок сообщила, что военную помощь окажут касками.

Смотрите видео о том, что Германия передаст Украине 5 тысяч касок:

Позиция правительства Германии неизменна –