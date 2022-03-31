Не менее полугода, – Арахамия о конституционных изменениях из-за возможного референдума

Давид Арахамия заявил, что, чтобы перейти в полный нейтральный статус, необходимо изменять Конституцию. Однако политики не могут брать на себя этот выбор.

Арахамия подчеркнул, что выбор должны сделать украинцы путем референдума. Глава фракции "Слуга народа" раскрыл некоторые детали.

Заметьте Прекращение боевых действий, саммит стран и вывод войск, – Арахамия объяснил алгоритм мира

Это большая процедура, которая может занять не менее полугода. И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Это должен быть осознанный выбор граждан, а не политиков,

– подчеркнул Арахамия.

Конкретизируя, он отметил, что все люди, которые из-за войны войны выехали из Украины, должны вернуться домой.

Важно – Брифинг Подоляка после переговоров в Турции: смотрите видео