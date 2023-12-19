Не могу играть с графиком, – Зеленский о том, поедет ли в Израиль и войне на Ближнем Востоке

Зеленскому задали вопрос о том, как противостояние на Ближнем Востоке влияет на войну России против Украины, планирует ли он посетить Израиль в ближайшее время. На это президент решительно ответил.

Во вторник вечером, 19 декабря, во время пресс-конференции Владимир Зеленский констатировал: расфокус внимания с Украины плохо влияет на наше положение. Однако Киев поддерживает дипломатические связи с Ближним Востоком, глава нашего государства еще в начале тамошнего обострения был готов наведаться в регион, – сообщает 24 Канал.

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Зеленский и война на Ближнем Востоке

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По словам Зеленского, когда он выразил решимость пообщаться с коллегами из Тель-Авива еще в октябре 2023 года, они продемонстрировали, что у них есть другие приоритеты. А вот играть с собственным графиком глава государства не очень-то может.

Что касается моей поездки на Ближний Восток и вообще в этот регион: я был готов в самом начале к этому. И это факт, и это мой был прямой сигнал коллегам за границей. Ну, наверное, у них были другие приоритеты, я не могу очень сильно играть с графиком,

– констатировал гарант.

Президент Украины подчеркнул, что Кремль однозначно оказывает влияние на Ближний Восток, вместе с тем на фоне событий в этом регионе может происходить на Западе расфокус по "украинскому вопросу". Также глава нашего государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших на войне на Ближнем Востоке.

Это факт – расфокусировка внимания, и я об этом говорил, это не новая информация. Кто говорит: Украина уже стоит на ногах и мы им помогаем, уже второй год подряд, а у Израиля сейчас вот такой серьезный вызов. Все это комплексно и очень плохо влияет на устойчивость Украины… Мои соболезнования всем погибшим – Россия там добилась успеха, и надо это признать, это очень серьезная ее работа. Но мы должны понять, что здесь полномасштабная война.

В то же время, турецкий журналист спросил Зеленского, есть ли общие черты между гибелью людей в Секторе Газа от действий Израиля и гибелью украинцев от россиян: "Мы признаем политику двух государств – Израиля и Палестины. Но я не могу это приравнять к нашей войне. Потому что оккупация и вторжение России в Украину не начиналось с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России", – ответил он.

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Вспомним, что во время этой пресс-конференции Владимир Зеленский также прокомментировал отношения Киева с другими стратегическими партнерами.